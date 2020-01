Maltempo: tempeste violente di vento su Sibillini, Catria e Carpegna

ANCONA – Venti con raffiche fino a 117 chilometri all’ora potranno abbattersi sulle cime degli Appennini marchigiani. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo per vento dalla mezzanotte di questa sera fino alle 24 di domani 28 gennaio. Flussi sud occidentali sono richiamati sulle Marche da una saccatura in transito sull’Europa centro orientale. Questi interagendo con la catena appenninica, provocheranno venti prima moderati o tesi e poi di intensità crescente fino a sfociare in tempesta violenta. «Nelle zone basso collinari – spiega il meteorologo della Protezione civile regionale, Marzo Lazzeri – potranno assumere carattere di burrasca forte, mentre sulla costa e sulla prima collina il vento sarà forte». Le raffiche sulle altre zone della regione non oltrepasseranno gli 87 chilometri all’ora.

Per ora l’allerta meteo riguarda solo l’intera giornata di domani, ma «dall’evoluzione meteorologica il vento forte potrebbe proseguire fino a metà giornata di mercoledì», ipotesi nella quale l’allerta potrebbe essere prolungata.

Nei versanti montani esposti ad ovest potranno verificarsi anche dei brevi piovaschi, spiega il meteorologo, mentre per i venti di Garbino lo zero termico sarà piuttosto alto, con quota neve oltre i 1.500 metri. «Sulle Marche si nota una temperatura minore ad ovest del confine ed una maggiore subito ad est- conclude Lazzeri – . Questa differenza è dovuta al riscaldamento subito dal flusso atmosferico in caduta dopo

aver superato il rilievo appenninico».

Il vento non darà origine a mareggiate.