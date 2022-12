Aggredito e picchiato in centro storico: choc ad Ascoli, ferito 19enne

ASCOLI – Una vera e propria spedizione punitiva, quella avvenuta la sera di Natale ad Ascoli, in pieno centro storico. Vittima dell’aggressione un ragazzo di 19 anni, che stava passeggiando insieme a due amici e che, all’altezza di via del Trivio, sarebbe stato letteralmente e brutalmente picchiato da un gruppo di sette coetanei.

La ricostruzione

I residenti della zona, sentendo delle urla, si sono immediatamente affacciati e hanno chiamato il 118. Il 19enne è stato poi portato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni perché presentava un grosso ematoma sul volto. Ieri, poi, il ragazzo si è presentato ai carabinieri per denunciare gli autori dell’aggressione. Sembrerebbe, al momento, che si sia trattato di una sorta di spedizione punitiva o di un regolamento di conto, ma sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine. Probabilmente verranno visionate anche le immagini registrate dalle telecamere che sono posizionate in centro storico. Il tutto, infatti, è accaduto a due passi da piazza del Popolo, a ridosso della mezzanotte. Non è la prima volta, comunque, che nel centro storico ascolano si verificano episodi di violenza.