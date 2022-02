Vandali nella sede di Fratelli d’Italia a Fermo, Prisco: «Atto gravissimo»

FERMO – Atto vandalico compiuto all’interno della sede di Fermo di Fratelli d’Italia. Ad annunciarlo l’onorevole Emanuele Prisco, commissario regionale di Fratelli d’Italia nelle Marche. Che aggiunge: «Mi auguro che i responsabili siano presi e puniti. Non ci facciamo intimidire dall’odio politico. L’ingresso della sede, dove storicamente si è sempre riunita la destra fermana, è stato forzato e sono stati strappati i manifesti al suo interno e messa a soqquadro l’intera sala».

In questi giorni qui si sarebbe dovuta tenere la manifestazione in ricordo dei Martiri delle Foibe, spiega Prisco. L’iniziativa era stata organizzata da Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di FDI. «Si tratta di un atto gravissimo, soprattutto perché il livello del dibattito democratico continua a scadere sempre più velocemente in quella lotta senza quartiere di epoche buie della storia repubblicana».

Che conclude: «Abbiamo piena fiducia nel lavoro di Forze dell’Ordine e della magistratura che sono già al lavoro per individuare i colpevoli».