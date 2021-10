Urne aperte nel Fermano: elettori al voto in cinque Comuni per la scelta del sindaco

Una sola lista è stata presentata sia per il Comune di Petritoli che per quello di Monte San Pietrangeli. Ecco tutti i candidati in corsa

FERMO – Urne aperte oggi 3 ottobre, dalle 7 alle 23, nella prima delle due giornate delle elezioni amministrative. Tra i 28 Comuni marchigiani chiamati al rinnovo di sindaci e consigli comunali, cinque sono nel Fermano: Montegranaro (12.642 abitanti), Ortezzano (791 abitanti), Monte San Pietrangeli (2.547), Petritoli (2.440), Rapagnano (2.044).

Si potrà votare nella giornata di oggi, dalle 7 alle 23 appunto, e domani (4 ottobre) dalle 7 alle 15. Essendo tutti Comuni al di sotto dei 15mila abitanti non è previsto il turno di ballottaggio. Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto 18 anni entro il 3 ottobre 2021. L’elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può richiederla all’ufficio elettorale del comune di residenza.

COME SI VOTA

Si vota con una sola scheda per eleggere sia il sindaco che i consiglieri comunali. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato sindaco, con accanto il contrassegno dell’unica lista che lo appoggia. Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista o sul nominativo del candidato sindaco. Non è possibile votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista. I voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco sono attribuiti alla lista ad esso collegata. Per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti si può esprimere la preferenza per un candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome nella apposita riga affiancata al simbolo della lista. Per i comuni compresi tra 5.000 e 15.000, si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso siano due, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

I COMUNI AL VOTO

Ha rinunciato alla settima candidatura da sindaco Remigio Ceroni di Rapagnano, già parlamentare di Forza Italia e per un periodo coordinatore regionale del partito. Al suo posto ci sarà la figlia Emanuela Ceroni con la lista “Rapagnano 2021. Ceroni Sindaco” che si confronterà con Alfonso Ceci a capo della lista “Impegno per Rapagnano”. Confronto a due nel Comune di Ortezzano. “Futuro per Ortezzano” vede candidato sindaco Carla Piermarini, in sfida con Gaetano Agostini, candidato sindaco della lista ‘Uniti verso il futuro’.

Una sola lista è stata presentata sia per il Comune di Petritoli che per quello di Monte San Pietrangeli. Obiettivo per essere eletti, quindi, per i due candidati in corsa sarà raggiungere il quorum del 40%. L’imprenditore Paolo Casenove con la lista civica “Insieme” si presenta a Monte San Pietrangeli. A Petritoli, invece, in campo Luca Pezzani con la lista “Insieme per Petritoli”. Sfida tra ex compagni di giunta a Montegranaro, dove il sindaco uscente Ediana Mancini (prima che il Comune fosse commissariato) con la lista “Avanti” si troverà di fronte il suo ex assessore Endrio Ubaldi con la lista “Montegranaro Sempre”.