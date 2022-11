Fermo, falsa vendita online dell’assicurazione auto: denunciate due donne

FERMO – Ieri mattina (domenica 27), i militari della Stazione di Montegranaro (Fm) al termine degli accertamenti avviati a seguito di una denuncia formalizzata da una donna residente ad Avezzano (Aq) hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per truffa in concorso due donne. Nei guai una giovane romena, residente a Casal di Principe, pregiudicata ed una donna di Sant’Anastasia, classe 1962, che in concorso tra loro, al fine trarre un ingiusto profitto. Le donne hanno simulato la vendita di una polizza assicurativa Rca annuale, fraudolentemente presentata come della “Vittoria Assicurazioni”, pubblicizzata su sito online specializzato, per un valore di euro 600, con artifizi e raggiri, tramite contatti telefonici, avevano indotto la vittima ad accreditare loro la somma su carta prepagata intestata ad una delle due denunciate, senza poi inviare la polizza.

I militari, attraverso la minuziosa analisi dei tabulati telefonici e della documentazione bancaria hanno ricostruito l’azione criminale, raccogliendo prove inconfutabili a carico delle due truffatrici. Si raccomanda sempre di prestare la massima attenzione nella stipulazione delle assicurazioni specie se pubblicizzate su siti poco noti o se troppo convenienti rispetto ai prezzi medi di mercato. Meglio rivolgersi ai professionisti del settore attraverso i siti web ufficiali o presso le rispettive sedi operative.