Transizione digitale delle imprese: opportunità e strumenti. Un convegno a Fermo per parlarne

Mise e Commissione Europea protagoniste dell'incontro organizzato da Confcommercio che andrà in scena al Fermo Forum all’interno di Tipicità Festival

ANCONA – La transizione digitale è uno dei fenomeni più rilevanti che sta segnando il nostro tempo in tutti gli ambiti della società, processo accelerato dalla pandemia che ha cambiato profondamente comportamenti e abitudini. Anche le aziende infatti si trovano a dover affrontare un cambiamento memorabile e impattante sui processi con l’avvento di nuove tecnologie che molto spesso implicano una vera e propria trasformazione dei modelli di business tradizionali.

Il passaggio epocale verrà approfondito lunedì 4 aprile prossimo, dalle ore 11.00 alle 13.00, al Fermo Forum di Fermo all’interno di Tipicità Festival Fermo & Online. L’evento, realizzato da Confcommercio Nazionale, EDI Confcommercio e Confcommercio Marche, si rivolge a tutte le imprese e stakeholders sul territorio nazionale, infatti si svolgerà in modalità phygital, con la possibilità quindi di seguire il convegno sia in presenza che in diretta streaming sui canali social Confcommercio Marche e EDI Confcommercio.

Al centro del dibattito le questioni cruciali per le imprese con l’obiettivo di dare risposte chiare e soprattutto enunciare opportunità e strumenti a supporto della transizione digitale nel contesto europeo, nazionale e locale.

«Il convegno – spiega il Direttore Generale Confcommercio Marche Centrali e Marche nonchè Amministratore Delegato di EDI Marche Prof. Massimiliano Polacco che interverrà alla tavola rotonda e chiuderà i lavori – vuole rispondere alle domande più comuni che si fanno le PMI e cioè quali sono le opportunità europee, nazionali e regionali per favorire la transizione digitale incluse le opportunità del PNRR e della programmazione comunitaria, quali opportunità saranno offerte alle imprese dai poli digitali di innovazione europei (EDIH) e quale ruolo svolgono i Digital Innovation Hub (DIH)».

Nel corso del Convegno saranno illustrati anche due dei progetti già avviati da EDI Confcommercio Marche; in particolare il progetto “Borghi Digitali”, raccontato proprio dal Responsabile Settore Marketing, Innovazione e Internazionalizzazione Confcommercio Nazionale Fabio Fulvio. Il secondo progetto sarà quello realizzato da EDI Confcommercio con la Camera di Commercio Unica delle Marche “Marche Digital Tourism”. I due case studies verranno approfonditi ed analizzati con gli stessi protagonisti, Annamaria Ciccarelli di “Acanto Country House” (Sirolo) e Elena Agnesi di “Il bel regalo” (Loreto), all’interno di una tavola rotonda moderata dal Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Prof. Gian Luca Gregori.