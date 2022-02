Tragedia a Fermo: 50enne muore nell’incendio della sua abitazione

Le fiamme e fumo si sono sviluppate dopo le 8 del mattino. Stando alle prime ipotesi sembra che l'uomo sia morto per le esalazioni di gas

FERMO- Tragedia questa mattina – 21 febbraio – a Fermo. Un uomo di 50 anni è morto a seguito dell’incendio della sua abitazione, situata in via Monteverde, nel centro storico cittadino. I vigili del fuoco sono stati allertati alle 8,15 e sono giunti sul posto rapidamente, insieme ad ambulanza della Croce Verde. Le fiamme ed il fumo avevano già invaso l’appartamento, che è al primo piano della stabile. Poco dopo il loro ingresso nella casa, i pompieri hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo. Inutili i soccorsi.

Esalazioni di gas

Le prime ipotesi che i vigili del fuoco fanno è che la vittima dell’incendio sia deceduta a causa dell’esalazione di gas. Da accertare al momento le cause di quanto accaduto. Alta è la probabilità che si sia trattato di un incidente. Le squadre dei pompieri stanno procedendo alle operazioni di spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dello stabile. Non risultano coinvolte altre persone o inquilini della palazzina.