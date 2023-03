Tipicità Festival, “Raffaello 1483” della Fattoria Petrini sbarca a Fermo

MONTE SAN VITO – “Che gusto ha l’energia? La risposta è Raffaello 1483”. Con queste parole, l’imprenditrice marchigiana Francesca Petrini sta presentando in “tour” nazionale il nuovo nato della Fattoria Petrini di Monte San Vito (AN), il “Raffaello 1483”, olio di oliva extra vergine da olive biologiche, arricchito con le vitamine D, B6 e B12 che favoriscono il benessere psicofisico.

Il nuovo prodotto è un omaggio a Raffaello Sanzio e nasce tra le colline marchigiane che ispirarono l’artista dell’armonia e della bellezza, tra i più grandi del Rinascimento, nato ad Urbino nel 1483. Il progetto è nato per soddisfare da un lato fabbisogni nutrizionali particolari, e dall’altro per rappresentare il valore dell’olio come marcatore culturale e simbolo di civiltà.

La Fattoria Petrini da tre generazioni produce oli extra vergini di oliva; è stata tra le prime aziende agricole, nelle Marche, ad aver abbracciato la scelta “bio”, ed è tra i precursori di una cultura salutistica legata all’olio.

Da un’idea di Francesca Petrini, che gestisce l’azienda di famiglia insieme al fratello Cristiano, è nato nel 2005 il primo olio “funzionale” al mondo, il “Petrini Plus”, arricchito con le vitamine D3, K1 e B6, che favoriscono l’assorbimento e la fissazione del calcio nelle ossa.

Dall’osservazione degli stili alimentari contemporanei, talvolta carenti di nutrienti e vitamine indispensabili per l’organismo, nel 2023 nasce il “Raffaello 1483”. Protetto da brevetto internazionale e frutto di ricerca e know how aziendale, per la sua formulazione è adatto a tutti ma particolarmente indicato nei periodi di stanchezza, stress o convalescenza, e in presenza di diete povere o prive di alimenti di origine animale, come nel caso delle diete vegane.

“Raffaello 1483” in tour: seconda tappa a Tipicità Festival di Fermo, sabato 11 marzo

“Raffaello 1483” è stato presentato in anteprima mondiale dal 2 al 4 marzo al Palazzo delle Stelline di Milano, in occasione di “Olio Officina Festival”, grande happening culturale dedicato all’olio e ai condimenti, e incentrato, quest’anno, sul tema “L’Olio è progresso”. In questa occasione, ha già vinto due premi dedicati al design e all’innovazione: “Le Forme dell’Olio”, oro per Oli Gourmet e oro per “Latte”.

Dopo il debutto milanese, “Raffaello 1483” riprende la sua tournée nazionale per essere raccontato nei luoghi della scienza, dell’arte e della cultura.

La seconda tappa oggi al “Tipicità Festival” di Fermo, grande evento dedicato all’agroalimentare marchigiano in programma al Fermo Forum dall’11 al 13 marzo. A illustrarne i benefici, l’imprenditrice Francesca Petrini che lo ha ideato. Intervenuta Laura Mazzanti, già docente di Biochimica presso la Facoltà di Medicina dell’Università Politecnica delle Marche e attualmente direttrice della Fondazione Ospedale Salesi onlus: ha parlato dell’importanza dell’olio evo nella dieta contemporanea, con un focus scientifico sulle vitamine di cui è arricchito il “Raffaello 1483”, raccontando inoltre la sperimentazione clinica condotta in passato dalla Politecnica delle Marche sui benefici del Petrini Plus. Presente Gaia Salvi, la studentessa della Poliarte Accademia di Belle Arti e Design di Ancona, che ha curato l’immagine di “Raffaello 1483” nell’ambito della collaborazione tra l’azienda agricola e l’accademia dorica.

Dopo Fermo, la terza tappa del tour del “Raffaello 1483” sarà il 22 marzo all’Università La Sapienza di Roma: Francesca Petrini terrà una lezione dal titolo “Nutraceutica: una nuova frontiera dell’Alimentazione” agli studenti del Corso di Laurea Magistrale Management delle Scienze gastronomiche per il benessere. Successivamente, sarà presentato nella Casa natale di Raffaello Sanzio ad Urbino, e a Pollica (SA), culla della dieta mediterranea.

Il prodotto

“Raffaello 1483” è un olio di oliva extra vergine arricchito con le vitamine D, B6 e B12 che favoriscono il benessere psicofisico. È ottenuto da olive biologiche – della qualità raggia, frantoio e leccino – coltivate tra le colline di Monte San Vito, raccolte e molite dopo poche ore nel frantoio di famiglia, per assicurare la massima qualità del prodotto.

Ricerche di laboratorio e know how aziendale hanno consentito di potenziare le proprietà benefiche dell’olio EVO aumentando il contenuto in nutrienti, vitamine che svolgono un ruolo fondamentale nel metabolismo minerale delle ossa, nel tono muscolare, nella regolazione della pressione sanguigna, nel metabolismo ormonale e nel benessere psichico.

La Vitamina D contribuisce al mantenimento dei normali livelli di Calcio nel sangue ed al fisiologico assorbimento ed utilizzo del Calcio e del Fosforo. La Vitamina B6 contribuisce alla normale regolazione dell’attività ormonale ed unitamente alla B12 è utile per la normale funzione del sistema immunitario. Infine, la Vitamina B12 oltre ad essere utile nei casi di carenza o di ridotto apporto con la dieta, contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

A livello olfattivo “Raffaello 1483” sprigiona sentori erbacei che compongono il fruttato fresco di oliva, con una bella sensazione di pomodoro. Al gusto, sviluppa una bella nota piccante, leggero amarognolo e sentore di mandorla. Si tratta di un olio molto equilibrato, adatto anche per piatti delicati e particolarmente vocato agli usi a crudo.

Commercializzato in lattine da 1 litro e da mezzo litro, sarà distribuito attraverso vari canali retail, tra cui online, farmacie ed erboristerie.

L’azienda

La Fattoria Petrini è un’azienda agricola a conduzione familiare che produce oli extra vergini biologici, sulle colline marchigiane di Monte San Vito in provincia di Ancona dove possiede uliveti e frantoio di proprietà per la trasformazione esclusiva delle proprie olive.

Il controllo dell’intera filiera di produzione costituisce un elemento fondamentale di indiscussa garanzia per il consumatore, sempre più attento alla qualità in ogni suo aspetto. Una volta raccolte, le olive vengono macinate entro poche ore e pressate a freddo al fine di garantire il massimo della freschezza del prodotto finale nel pieno rispetto delle regole igieniche.

Gli oli aziendali sono prodotti secondo i criteri dell’agricoltura biologica, controllati e certificati da CCPB sin dal 1993.

La Fattoria Petrini ha sempre rivolto particolare attenzione alla ricerca nel pieno rispetto delle regole ambientali e del mantenimento delle autentiche caratteristiche organolettiche del prodotto utilizzando la migliore e più moderna tecnologia estrattiva al fine di garantire il massimo dell’igiene e della sicurezza alimentare.

Stimolata dall’osservazione di alcune realtà che attengono la fisiologia umana e incoraggiata dall’esperienza maturata nel campo olivicolo, nel 2005 l’azienda ha realizzato il primo olio extra vergine di oliva “funzionale” al mondo, il Petrini Plus®, arricchito con le vitamine D3, K1 e B6 atte a favorire l’assorbimento e la fissazione del calcio nelle ossa.

Numerosi premi e riconoscimenti sono stati attribuiti alla Fattoria Petrini nel corso degli anni sia in Italia che all’estero, tra cui Ercole Olivario, Orciolo d’Oro, Terraolivo, Der Feinschmecker ecc.

L’azienda con Francesca Petrini ha rappresentato la Regione Marche all’Expo 2015 a Milano, ed ha ottenuto l’ambito riconoscimento IGP MARCHE per gli oli prodotti.