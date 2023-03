Sant’Elpidio a Mare, sorpreso col tirapugni: denunciato

SANT’ELPIDIO A MARE – Nei giorni scorsi, a seguito di specifici servizi finalizzati a contrastare episodi di illegalità nella Provincia, i Carabinieri di Sant’Elpidio a Mare hanno denunciato per porto abusivo di arma un giovane poco più che ventenne, pregiudicato, di Torre San Patrizio. I militari lo hanno fermato e sottoposto a un controllo, poi a seguito di perquisizione personale lo stesso veniva trovato in possesso di un tirapugni, illegalmente detenuto e pertanto denunciato per la violazione della normativa sulle armi.

Analogamente a Petritoli nel corso del servizio i militari della Stazione hanno avviato delle verifiche su vari detentori di armi denunciando un uomo di Amandola, il quale risultava detentore di varie armi da fuoco, ma una di queste mancava all’appello e non era stata denunciata né come smarrita né come rubata, in particolare una rivoltella. L’uomo è stato quindi denunciato e le restanti armi in suo possesso, legalmente detenute, sono state ritirate cautelativamente.