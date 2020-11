Positivo al Covid-19 il sindaco di Porto San Giorgio Nicola Loira: «Il virus è una brutta carogna»

PORTO SAN GIORGIO – Si tratta del secondo sindaco in Provincia, dopo il primo cittadino del capoluogo Paolo Calcinaro, ad aver contratto il virus.

«La quarantena fiduciaria cui mi ero sottoposto da qualche giorno si è trasformata in malattia – ha annunciato il primo cittadino sui social -. Il tampone rapido fatto venerdì scorso aveva dato esito negativo ma ieri sera è insorta tutta la sintomatologia del Covid-19».

«Il virus è una brutta carogna, credetemi. Non sempre può essere definito un’influenza come altre, può essere molto aggressivo – ha continuato Loira -. L’altro giorno abbiamo diffuso una nota dell’Area Vasta 4 dove si parlava di una situazione grave, di un sistema sanitario territoriale in difficoltà soprattutto nel tracciamento delle positività che se non riscontrate tempestivamente possono essere molto pericolose per la comunità».

«L’Area Vasta 4 invitava a non lasciare i propri domicili se non strettamente necessario. Mascherine e distanziamento potrebbero non bastare in questo momento; oggi i contagiati nella nostra città sono 130 circa, un numero importante. Sento di raccomandarvi la massima prudenza, senza salute non c’è nient’altro» ha concluso il primo cittadino.

Tanti i messaggi di incoraggiamento che sono arrivati al sindaco Loira da parte dai colleghi primi cittadini e da tutte le istituzioni.