Pedaso, lo aggrediscono e gli rubano il monopattino: denunciati in tre

I carabinieri hanno identificato e denunciato per rapina in concorso, due minorenni e un giovane diciottenne

FERMO – I carabinieri di Pedaso a conclusione di articolate indagini avviate a seguito di una rapinaperpetrata a Pedaso (Fm) il 13 ottobre scorso ai danni di un giovane del posto, hanno identificato edenunciato all’Autorità giudiziaria competente per rapina in concorso, due minorenni e un giovanediciottenne tutti di origine nordafricana, uno dei due minori già noto per altri precedenti.

La vicenda

I tre, lo scorso 13 ottobre, nel centro di Pedaso avevano minacciato il giovane residente, intimandoglidi consegnare loro il monopattino elettrico in suo uso. Ma al “no” ricevuto come risposta i malintenzionati lohanno aggredito strattonandolo e facendolo cadere a terra, causandogli una ferita alla mano destra,appropriandosi poi del monopattino e dandosi alla fuga.



Il mezzo, forse mal funzionante, veniva poi abbandonato a breve distanza dal luogo dell’evento, dopo che la vittima aveva tentato di inseguire i tre malintenzionati. Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma dei carabinieri di Pedaso, allertati dalla Centrale Operativa della Compagnia dei Carabinieri di Fermo su richiesta della parte lesa, ha permesso di acquisire nell’immediatezza dei fatti, ogni indizio utile all’identificazione dei tre giovanissimi.



L’attività di verifica e di acquisizione dei fotogrammi estrapolati dai sistemi di videosorveglianza installati lungo il tratto di strada dove si è consumato l’evento, e la successiva analisi delle immagini, incrociate con le ulteriori informazioni acquisite dalla parte offesa e da altri testimoni hanno consentito ai militari dell’Arma di identificare il gruppetto. I ragazzi sono stati denunciati per rapina alle rispettive autorità giudiziarie dei Minori ed Ordinaria.

Uno dei due minori era stato già denunciato l’estate scorsa per la ricettazione di un orologio e cuffie auricolari, oggetto di furto ai danni di un altro minore di Portonovo. Dalle informazioni assunte dai Carabinieri si è inoltre appreso che il maggiorenne autore della rapina, lo scorso settembre 2022 a Porto San Giorgio, nei pressi della Stazione Ferroviaria aveva avuto un alterco, per futili motivi, con la vittima, che dunque conosceva, almenodi vista.

In tale occasione erano intervenuti i carabinieri di Porto San Giorgio.