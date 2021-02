Fermo, il 20% degli operatori sanitari rifiuta la vaccinazione

FERMO – Il 20% degli operatori sanitari dell’Area Vasta 4 ha deciso di non vaccinarsi. Tanti, infatti, ancora i medici e gli infermieri che hanno deciso di non prenotare il loro turno, mentre c’è già chi si è sottoposto al richiamo. Ma il direttore dell’Area Vasta, Licio Livini, è ancora fiducioso che questo gap possa essere colmato presto ed è disposto a concedere ancora qualche giorno. «È vero che manca un 20% di adesioni, che non sono poche, ma credo che verranno colmate nei prossimi giorni – commenta il direttore -. Concediamo ancora un po’ di tempo, perché con un nuovo vaccino è normale che qualche perplessità ci possa essere».

L’obiettivo, quindi, resta sempre quello di arrivare almeno al 90% del campione che comprende anche farmacisti, fisioterapisti, dentisti e tutti coloro che gravitano nella sanità privata e di completare, entro fine mese, la fase uno, per poi passare alla successiva che, secondo il piano della Regione, interesserà gli over 80.

Nel frattempo è prevista per oggi la consegna nelle Marche delle prime 6.300 le dosi del vaccino AstraZeneca, che giungeranno nella nostra regione insieme a 12.570 flaconi di vaccino Pfizer Biontech.