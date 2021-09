Al Micam di Milano, il più importante evento internazionale dedicato al Calzaturiero, svoltosi dal 19 al 21 settembre, ci sono state tante Marche. Non poteva essere diversamente visto che sono nella nostra regione la prima e la terza provincia italiana in cui si concentra di più l’attività calzaturiera: Fermo, con 2.297 imprese, è prima in Italia per numero assoluto di imprese che fabbricano scarpe (il 19,3% delle imprese calzaturiere italiane); Macerata, con 970 imprese, è terza in Italia (8,1%). E a proposito di marchigiani, tra stand e nuove tendenze per le collezioni primavera/estate 2022, abbiamo incontrato David Clementoni, erede della famiglia di Recanati famosa in tutto il mondo per i giocattoli, che però ha scelto una strada un po’ diversa e, dopo aver creato Italian Artisan, punta sulla promozione all’estero del made in Italy, scarpe, sì, ma anche altri prodotti del settore Moda. Italian Artisan, di cui è presidente, è il progetto che vuole fare volano soprattutto alle piccole e medie imprese artigiane. Una piattaforma digitale che aiuta i brand internazionali a connettersi con i produttori italiani, rendendo accessibile il made in Italy in tutto il mondo.

Ospitato dal Micam nell’area Italian Artisan Heroes, dedicata alla tradizione manifatturiera italiana, ecco cosa ci ha detto David Clementoni.