Magliano di Tenna, fugge e poi prende a calci i carabinieri: arrestato 32enne albanese. In auto arnesi da effrazione

Il giovane arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Una seconda persona che era a bordo con lui dell'auto abbandonata, è riuscita a dileguarsi per i campi

MAGLIANO DI TENNA – Nei giorni scorsi, a seguito di specifici servizi finalizzati a contrastare i reati predatori, a Magliano di Tenna i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fermo insieme ai Carabinieri di Monte San Pietrangeli hanno tratto in arresto in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali un giovane albanese classe 1991, senza fissa dimora.

Fermo, arrestato albanese con arnesi da effrazione

Il giovane mentre era a bordo di una vettura unitamente ad un suo complice, alla vista dei militari, al fine di eludere il controllo, improvvisamente arrestava la marcia e abbandonato il mezzo si dava alla fuga a piedi, unitamente al suo amico.

Mentre quest’ultimo riusciva a dileguarsi nelle campagne, il giovane veniva invece raggiunto e bloccato dai militari, ai quali opponeva una forte resistenza, arrivando finanche a colpire uno di loro con alcuni calci, causandogli delle lievi lesioni. Nel corso della perquisizione personale e veicolare sono stati rinvenuti nella sua disponibilità degli apparati radio trasmittenti, guanti e torce tascabili, verosimilmente utilizzati per compiere reati predatori. L’arrestato è stato trattenuto in custodia in attesa del rito direttissimo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.