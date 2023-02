Loro Piana apre a Porto San Giorgio per le iconiche scarpe White Sole

PORTO SAN GIORGIO – Loro Piana, griffe piemontese specializzata nella maglieria in cashmere, dal 2013 nell’orbita del gruppo Lvmh, ha aperto una fabbrica a Porto San Giorgio (Fermo) nella ex fabbrica Fendi, nel rione Santa Vittoria. Lo stabilimento sarà dedicato esclusivamente alla produzione di scarpe, in particolare delle iconiche “White sole”, la collezione con suola bianca adatta agli uomini sportivi ma usate anche per sdrammatizzare un outfit sobrio e serioso.

All’interno dello stabilimento di Porto San Giorgio si produrranno da subito due modelli: il primo è il polacchino Open Walk senza stringhe con una sua apertura brevettata con l’elastico nascosto sotto la linguetta; ci sono poi le Summer Walk, mocassini leggeri che sostituiscono le classiche calzature estive da vela. «Sono scarpe realizzate in Italia e assemblate a mano da abili artigiani come tutti i prodotti della maison» spiega l’azienda, che definisce le Marche «regione culla del comparto calzaturiero italiano», un luogo adatto a garantire un prodotto di alta qualità, dove il know how dei maestri artigiani Loro Piana si mescola con macchinari dalla tecnologia avanzata.

Il nuovo stabilimento è certificato Hse-Health, safety, environment e a ridotto impatto ambientale. L’attuale sede della Manifattura Loro Piana a Porto Sant’Elpidio, sempre in provincia di Fermo, resterà aperta e fungerà da magazzino. Alcuni dipendenti sono stati spostati da Porto Sant’Elpidio a Porto San Giorgio e altri sono stati assunti. Attualmente si contano, tra i due siti, oltre 90 persone.

L’investimento dall’azienda Loro Piana, rappresenta «una grande soddisfazione per tutta la città di Porto San Giorgio, luogo in cui investire nella produzione di manifattura di qualità», ha commentato il sindaco Valerio Vesprini. «L’amministrazione – ha aggiunto – sarà sempre vicina a tutti coloro che realizzano impresa in città e che creano lavoro nel nostro tessuto cittadino».