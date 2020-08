Ippodromo di Montegiorgio, doppio appuntamento per chiudere le corse estive. E si pensa già all’autunno

Al San Paolo in programma per domenica 30 agosto un omaggio al Capitano Mori e la 12esima edizione della finale del Campionato delle stelle

MONTEGIORGIO – Doppio appuntamento domenica 30 agosto all’Ippodromo San Paolo di Montegiorgio, dove si chiuderanno le notturne di trotto estive con un omaggio al Capitano Mori e con la 12esima edizione della finale del Campionato delle stelle.

Sette corse sotto il segno del Capitano Mori (Premio Capitano Mori e Premio Museo del Trotto) e dei campioni assoluti usciti dal suo allevamento di cavalli trottatori “San Marone” di Civitanova Alta: Sec Mo un cavallo che ha fatto la storia dell’ippica e che nel 1995 ha vinto il Derby con in sulky Claudio Cicognani, Tinak Mo una creatura del Capitano Mori che nel 1966 vinse il Derby di Milano guidato da Bianco Lo Verde, Ebsero Mo che nel 1986 vinse il Campionato europeo e che lo fece piangere quando, per un banale scivolone sul paddock, ruppe un garretto e dovette essere abbattuto, a Uppica Mo e Atod Mo, vincitore del Premio Repubblica e cavallo dell’anno 1983. Una corsa invece è dedicata alla Finale Nazionale del Campionato delle Stelle.

Domenica 30 agosto l’Ippodromo San Paolo di Montegiorgio manda in scena la Finale del Campionato delle Stelle (Premio Henable), giunto alla 12sima edizione. Come al solito 10 i finalisti, cavalli e guide, tutti senza frusta e abbinati per sorteggio, con somme vinte calcolate al 50%. I 6 driver approdati alla finalissima per meriti di classifica sono gli onorevoli Cesare “Broni nel Cuore” Ercole ed Edoardo “Sesana” Fanucci, l’imprenditore del Real Estate Andrea “Bobo” Luraschi e gli ordinary people Bonfiglioli, Giuliano Oddone ed Alessandro Catalano. A questi si aggiungono la campionessa in carica Denise Trinca, la wild card di Henable Deborah Vitangeli, quella degli ordinary people Gianluca Cortellazzi e quella dell’Ippodromo ospitante Maurizio Piergallini. Riserve i locali Geri Ramadori e Jody Giandomenico.

Tutti i partecipanti si tasseranno di 50 euro da devolvere in beneficenza. Il vincitore, o la vincitrice, sarà invitato a un race off contro il primo classificato del Campionato Amatori Trotto il 27 settembre a Montechiarugolo e, il 20 novembre, proprio al San Paolo, a quello contro il vincitore del Campionato Italiano Guidatori Trotto.

Si chiude così la stagione estiva, mentre lo staff del San Paolo pensa già all’autunno con Il Campionato Italiano Guidatori Trotto e il Palio dei Comuni e tante giornate di corse al trotto.

GIORNATE DI CORSE AUTUNNO2020

OTTOBRE: Domenica 4 – Venerdi 9 – Venerdi 16 – Venerdi 23 – Venerdi 30

NOVEMBRE: Domenica 1 – Venerdi 6 – Domenica 8 – Venerdi 13 – Domenica 15 – Venerdi 20 – Domenica 22 PALIO dei comuni – Venerdi 27 –

Domenica 29 CIGT (Campionato italiano guidatori trotto)

DICEMBRE: Venerdi 4 – Domenica 6 – Venerdi 11 – Domenica 13 – Venerdi 18 – Domenica 20 – Giovedì 24 – Domenica 27