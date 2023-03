Investito dallo scuolabus: choc nel Fermano, muore bimbo di un anno e mezzo

SANT’ELPIDIO A MARE – Investito dallo scuolabus, muore a un anno e mezzo. Una tragedia assurda, quella avvenuta questa mattina nel Fermano, nella frazione di Casette D’Ete, a Sant’Elpidio a Mare. In via Pisanelli, infatti, un bimbo è finito sotto al mezzo ed è deceduto sul colpo. Il paese è sotto choc, decisamente devastato per un quella che purtroppo sembra assumere i contorni di una drammatica fatalità.

La ricostruzione

Erano circa le otto di questa mattina quando una mamma, di origini pakistane ma che vive ormai da tempo a Sant’Elpidio a Mare, ha attraversato la strada davanti casa con la figlia per mano per accompagnarla a salire sul mezzo che doveva portarla a scuola mentre il bimbo più piccolo sarebbe rimasto dietro il cancello dell’abitazione, che però era aperto. Probabilmente per seguire la mamma e la sorellina il piccolo è uscito ed è andato davanti allo scuolabus che, ripartendo, lo ha travolto, uccidendolo sul colpo. L’autista non è riuscito a vedere quella piccola sagoma che gli si è parata davanti all’improvviso. I soccorsi, arrivati immediatamente non hanno potuto far nulla per il bimbo. Le strazianti grida della mamma hanno richiamato tutti i residenti mentre l’assistente del pulmino faceva scendere i bimbi che sono stati accompagnati a scuola. In via Pisanelli, oltre ai sanitari, ai carabinieri ed alla polizia locale per i rilievi del caso, è accorso anche il sindaco Alessio Pignotti. Quest’ultimo si è detto scioccato da quanto accaduto. Così come tutti gli altri abitanti di Casette D’Ete, paese nel quale la famiglia del piccolo è molto conosciuta.