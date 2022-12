GAL Fermano, 600mila euro per contenere lo spopolamento di borghi rurali e centri storici

Pubblicato un nuovo bando a sostegno dei Comuni, per dare spinta e sostegno al territorio e ai centri con pochi abitanti

MONTE GIBERTO – Nuova premialità al GAL Fermano e nuove risorse a sostegno dei Comuni del territorio Leader. È questa la sintesi del nuovo bando sottomisura 19.2.7.2.A “Riuso e Riqualificazione dei Centri Storici” che è stato pubblicato sul sito del GAL (Gruppo di Azione Locale) Fermano.

Sono stati infatti stanziati 600mila euro con la finalità di contenere lo spopolamento dei piccoli insediamenti, sostenendo interventi volti al riuso e alla riqualificazione dei centri storici relativi a comuni collinari e montani con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, nonché di borghi rurali, cioè di nuclei abitati di antico impianto con popolazione censuaria di riferimento inferiore a 700 abitanti.

«I nostri uffici hanno svolto un grande lavoro che ci ha permesso di raggiungere il 92,39% come impegno di spesa sulla dotazione finanziaria del PSR 2014-2022, superando di gran lunga la soglia prevista dell’80% – dichiara il presidente Michela Borri –. Con gli altri membri del CdA abbiamo deciso di investire la premialità ricevuta dalla Regione Marche in questo nuovo bando rivolto ai Comuni, per dare ulteriore spinta e sostegno al nostro territorio».

Il nuovo bando è consultabile sul sito www.galfermano.it. Info e chiarimenti allo 0734065272 o via mail a animazione@galfermano.it.