Dopo il furto al forno ci riprova con le biciclette: denunciato a Porto San Giorgio

FERMO – Nei giorni scorsi, a seguito di specifici servizi finalizzati a contrastare episodi di illegalità nella provincia, dopo accurate indagini i Carabinieri di Montegranaro hanno fermato e controllato un trentacinquenne originario di Macerata, pregiudicato, il quale circolava bordo dell’autovettura in suo uso con due coltelli a serramanico di circa 16 cm, dei quali non forniva giustificazioni. Le armi bianche sono state ovviamente sequestrate in attesa di ulteriori accertamenti.

Nell’ambito del servizio a Porto San Giorgio i Carabinieri hanno invece controllato un trentenne originario di Teramo, già noto per altri precedenti, il quale circolava a bordo di un’auto noleggiata unitamente ad altre due donne già note per specifici precedenti per reati contro il patrimonio. La perquisizione sul posto effettuata consentiva di rinvenire nella disponibilità dei tre numerosi grimaldelli e chiavi alterate tutti idonei all’effrazione. Gli oggetti da scasso sono stati ovviamente sequestrati. Inoltre l’autovettura in loro uso risultava sottoposta a fermo amministrativo, operato già dalla Polizia Stradale di Giulianova e l’uomo alla guida era privo della patente, pertanto veniva denunciato anche per tale condotta. L’autovettura veniva quindi sequestrata ed affidata a una ditta autorizzata.

Sempre a Porto San Giorgio i militari durante lo specifico servizio di prevenzione hanno controllato lo stesso soggetto che qualche giorno prima si era reso protagonista di un furto presso un’attività commerciale del posto, un forno. Questa volta l’incorreggibile ladro è stato sorpreso mentre cercava di caricare una bicicletta nel bagagliaio dell’autovettura in suo uso. Nel corso del controllo i militari riuscivano ad accertare che a bordo del Suv in uso al pregiudicato vi era già un’altra bicicletta, nonché numerosi grimaldelli e chiavi alterate idonee all’effrazione e due coltelli di circa 25 cm. Le biciclette di dubbia provenienza così come le armi bianche e gli oggetti atti allo scasso sono state sequestrate e l’uomo denunciato per l’ennesima volta per le sue condotte.