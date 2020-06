FERMO – «In questo strano momento e in questo strano periodo – anzi potremmo dire epoca – della nostra vita, credo che la città si sia dimostrata oltre che responsabile anche più coesa». Sono le parole del sindaco di Fermo Paolo Calcinaro in occasione della ricorrenza del 2 giugno, festa della Repubblica italiana.

«Oltre alla città anche gli stessi rapporti umani sono sembrati diversi nuovi, anche più veri – ha continuato il primo cittadino -. L’ordinata e pacifica “invasione” delle piazze nella domenica successiva al lockdown è stata, da questo punto di vista, incredibile. Non so se ad altri livelli (parlo di politica nazionale) questa coesione ci sia stata. Io temo di no» ha concluso il sindaco, che ha voluto quindi rimarcare l’importanza, nel giorno della ricorrenza della festa nazionale, dell’unità e della coesione sociale in questo particolare periodo storico.

VEDI ANCHE: Il messaggio del sindaco di Ancona – Il messaggio del sindaco di Pesaro – Il messaggio del sindaco di Macerata – Il messaggio del sindaco di Ascoli Piceno