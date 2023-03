Fermo, in corso operazione antidroga dei Carabinieri

Carabinieri in azione dalle prime luci dell'alba per l'esecuzione delle misure cautelari disposte dalla Procura della Repubblica di Fermo

FERMO – Raffica di misure cautelari sul territorio della provincia di Fermo per reati connessi al traffico di droga: dalle prime luci dell’alba in azione i carabinieri del Reparto operativo – Nucleo investigativo del Comando provinciale di Fermo, coadiuvati dai reparti competenti per territorio, per dare esecuzione alle disposizioni emesse dalla Procura di Fermo nei confronti di soggetti ritenuti a vario titolo responsabili di traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione è tuttora in corso.

In aggiornamento