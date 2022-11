Fermo, giovane armato di coltello davanti al liceo Onesti: scatta la denuncia

L’intervento da parte dei carabinieri a seguito delle segnalazioni del personale docente. Si tratta di un ex alunno

FERMO – Si aggirava nel parcheggio del liceo scientifico Onesti con un coltello, scatta la denuncia per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Si tratta di un diciottenne. È accaduto ieri. L’intervento dei carabinieri a seguito della chiamata da parte dei docenti che avevano segnalato la presenza del giovane.

I militari, immediatamente giunti sul posto, hanno constatato che il ragazzo si era però già allontanato. Dopo aver acquisito la sua descrizione hanno quindi avviato le ricerche nella zona, rintracciando ed identificando il diciottenne, poco dopo, all’interno del cortile del vicino Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Carducci”. Si tratta di un ex alunno residente in provincia di Fermo, da poco maggiorenne.

Nel corso del controllo, il ragazzo ha consegnato spontaneamente un coltello a serramanico, della lunghezza complessiva di 20 centimetri (dei quali 8,5 di lama) che custodiva all’interno di un marsupio. Non sono ancora noti i motivi per cui detenesse l’arma bianca. La conseguente perquisizione personale, per la ricerca di altre armi o eventuali altri oggetti atti ad offendere ha dato comunque esito negativo.

I Carabinieri hanno quindi sequestrato il coltello e denunciato il diciottenne alla Procura Fermana per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.