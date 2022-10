Fermo, da Galimberti e Crepet a Meta e l’infuencer marketing, successo per Facciamo31

FERMO – Grande successo per l’8° edizione del Seminario Facciamo31, tenutasi lo scorso venerdì 21 ottobre nelle Marche. Un’occasione unica per chi fa e vuole fare impresa in modo eccellente, come confermato dall’ampia partecipazione da parte di aziende situate in tutto il territorio italiano: oltre 1000 gli imprenditori iscritti, di cui circa 500 sono convenuti a Fermo per partecipare in presenza e avere l’opportunità di conoscere personalmente i relatori coinvolti.

Alla conduzione si confermano la dott.ssa Vittoria Verdenelli, co-fondatrice e consulente senior di Facciamo31, e il giornalista Daniele Pallotta.

Tra i momenti più attesi e più apprezzati, gli spazi dedicati al confronto diretto con gli speaker durante le due tavole rotonde del mattino e del pomeriggio: un dibattito aperto e sincero, in cui i relatori hanno condiviso posizioni e prospettive differenti sui temi proposti dai partecipanti. Un’occasione unica che ha visto confrontarsi generazioni e mondi apparentemente molto distanti, ma che hanno dimostrato di saper comunicare creando uno scambio di enorme valore.

Il dr. Marco Pesaresi, General Manager di Ferrarelle, l’ing. Adelaide Raia (tra le manager più riconosciute a livello nazionale), il prof. Emiliano Santarnecchi della Harvard University e il prof. Luciano Fadiga dell’Università di Ferrara hanno condiviso il palco durante la mattina: come equipaggiare la propria organizzazione per affrontare i cambiamenti del terzo millennio, come ingaggiare i giusti talenti, ed ancora come aiutare i propri collaboratori a evolvere e a sviluppare relazioni autentiche.

Grande valore anche durante il confronto del pomeriggio tra il dr. Marco Marranini, COO di Open Influence, la dott.ssa Federica Cascia di Meta e gli illustri professori Paolo Crepet e Umberto Galimberti, confronto che ha dimostrato la grande ricchezza che scaturisce sempre dall’incontro tra prospettive differenti di personalità di enorme spessore.

Gli imprenditori di tutta Italia potranno presto usufruire dell’Alta Formazione Facciamo31 anche da remoto: svelato in anteprima al Seminario 2022 il nuovo progetto OnlineSkills31, programma di formazione online per chi vuole far crescere le proprie risorse in maniera agile, veloce ed estremamente efficace, comodamente dal proprio pc.