Fermo, contagi nelle scuole: otto classi in isolamento in provincia

Contagi da Covid-19 anche nelle scuole del Fermano; sono otto gli istituti in cui ci sono altrettante classi in isolamento dopo le positività degli alunni.

Lo scorso primo ottobre il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro – anche lui risultato positivo al virus due giorni fa – aveva comunicato che un’alunna di una classe di terza media dell’istituto Leonardo Da Vinci era stata contagiata dal Covid-19. Subito erano scattati i protocolli dell’Asur e i tamponi effettuati sui compagni di classe della ragazza sono risultati tutti negativi.

Lo scorso 30 settembre invece il sindaco di Sant’Elpidio a Mare Alessio Terrenzi aveva comunicato un caso di positività al Covid-19 in una classe delle scuole medie di Casette D’Ete; anche in questo caso per gli alunni erano scattati la quarantena e i tamponi obbligatori e tutti i locali della scuola erano stati sanificati. Proprio oggi il sindaco Terrenzi ha comunicato che un altro studente è risultato positivo al virus; si tratta di un alunno frequentante una classe della scuola primaria di Cascinare. Sono subito stati attivati i protocolli e i compagni di classe dello studente sono in quarantena.

Positività anche a Porto Sant’Elidio dove il sindaco Nazareno Franchellucci oggi ha deciso anche di annullare la Fiera Mercato di San Crispino. «Dopo esserci confrontati nella giornata di ieri con i rappresentanti delle associazioni di categoria, che ringraziamo per la piena collaborazione, vista la situazione epidemologica che sta coinvolgendo tutto il paese e, inevitabilmente, anche la nostra regione e la nostra città, non potendo attendere per la decisione la pubblicazione alla prossima settimana del rinviato Dpcm sui nuovi provvedimenti, abbiamo deciso di annullare definitivamente lo svolgimento della Fiera Mercato Edizione 2020 – ha detto il primo cittadino -. Inoltre ogni soluzione tecnica o di delocalizzazione della fiera non avrebbe reso la stessa sufficientemente attrattiva per gli ambulanti e quindi per tutti coloro che ne avrebbero voluto fruire. Il Comitato è comunque al lavoro per mettere in piedi un programma piacevole ma soprattutto sicuro che renda onore al nostro Patrono ma che, contemporaneamente, sia compatibile con il momento che stiamo vivendo».

Proprio nella città rivierasca il 4 ottobre si era registrato il primo caso di Covid-19 negli istituti scolastici. Era infatti risultato positivo un bambino della scuola dell’infanzia Peter Pan ed erano state avviate tutte le procedure del caso e ieri la struttura è stata sanificata. Ieri a Porto Sant’Elpidio è risultato positivo al tampone anche una ragazza dell’istituto Carlo Urbani; tutti i compagni di classe sono ora in quarantena in attesa dei tampone.

Positivi infine anche un alunno delle elementari di Montegranaro e due alunni di altrettante scuole di Rapagnano (rispettivamente una media e una dell’infanzia); anche in questi tre casi sono stati avviati tutti i protocolli del caso.

Oggi il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato sette nuovi positivi in Provincia di Fermo. Nel nosocomio del capoluogo sono 14 le persone ricoverate nel reparto di Malattie Infettive mentre dieci nella struttura di Campofilone. 536 sono infine i soggetti in isolamento domiciliare nel Fermano; di questi 40 presentano sintomi mentre 13 sono operatori sanitari.