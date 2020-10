Fermo, ecco la composizione del nuovo Consiglio comunale

FERMO – È pronto il nuovo Consiglio comunale a Fermo dopo che il sindaco Paolo Calcinaro – eletto con oltre il 70% delle preferenze – mercoledì 30 settembre ha svelato i nomi degli otto assessori che lo accompagneranno in questi cinque anni.

Sono ventitré i seggi dell’assise cittadina che saranno occupati della maggioranza. Per la lista di Piazza Pulita entrano in Consiglio Luigi Acito, Gionata Borraccini, Stefano Faggio, Eleonora Luciani, Luciana Mariani, Giulio Cesare Pascali, Lucia Perticari, Sara Pistolesi e Luigi Rocchi. Per La città che vogliamo, oltre al capogruppo Francesco Trasatti, ci sono Manolo Bagalini, Savino Febi, Gabriele Palmucci e Nicola Pascucci. Per la lista Non mi Fermo entrano Edoardo Candidori, Paola Gaggia, Cristian Falzolgher, Silvia Remoli e Massimo Tramannoni. Per Fermo si muove ci sono invece Massimo Ferroni e Roberto Simoni. Alessandro Bargoni e Nicola Lucci sono invece i consiglieri di Fermo Forte.

Nove i seggi della minoranza ci sono Renzo Interlenghi (Fermo Futura), Pierluigi Malvatani, Paolo Nicolai, Sandro Vallasciani (Partito Democratico), Andrea Morroni (Fermo Capoluogo), Lorenzo Giacobbi, Gianluca Tulli e Luciano Romanella (Lega) e Stefano Fortuna (Movimento 5 Stelle).

Il primo Consiglio comunale del Calcinaro-bis dovrebbe tenersi il 13 ottobre. Il sindaco Calcinaro, in occasione della presentazione della Giunta, ha anche specificato che nei prossimi giorni sarà nominato un nono assessore che rappresenterà la figura di raccordo tra cittadini e Amministrazione.