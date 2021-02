Fermana, rinviato causa neve il match con il Perugia

La decisione del rinvio della gara causa neve era già nell’aria, ma solo nel primo pomeriggio è arrivata l’ufficialità. Come comunicato dalla società infatti: «dopo il sopralluogo effettuato prima della gara dalla terna arbitrale, il match Fermana-Perugia in programma alle ore 17,30 è stato rinviato per impraticabilità del terreno di gioco del Bruno Recchioni».

Peccato, perché Fermana-Perugia sarebbe stata di certo una gara molto interessante, con due formazioni in corsa per obiettivi diversi, la salvezza per i canarini, il ritorno in B per grifoni. Due squadre inoltre, che stavano attraversando un buon periodo, anche se i gialloblù vengono da una sconfitta di misura a Padova, che non scalfisce assolutamente il gran lavoro fatto da Cornacchini e il suo staff dal momento dell’arrivo a Fermo.

Nella foto, la “Curva Duomo” imbiancata

Naturalmente non si sa ancora la data in cui si disputerà la gara, che andrà ad appesantire il già ricco calendario, denso di gare per rinvii vari causa emergenza Covid. Non resta che aspettare. Rinviate anche Imolese-Fano, sempre causa neve e Cesena-Gubbio, in questo caso per casi di positività di alcuni giocatori.

Queste intanto le gare della giornata odierna: Ravenna-Triestina, Arezzo-Carpi, Legnago Salus-Padova, Südtirol-FeralpiSalò, Mantova-Sambenedettese, Modena-Matelica e Vis Pesaro-Virtus Verona. Questa invece la classifica attuale: Padova e Südtirol 47 punti, Perugia 43, Modena 41, Virtus Verona 39, Sambenedettese 37, Triestina 36, FeralpiSalò e Cesena 35, Mantova e Matelica 32, Carpi 27, Fermana e Gubbio 26, Vis Pesaro 23, Legnago Salus ed Imolese 22, Fano 21, Ravenna 17 ed Arezzo 11.

Stadio “Bruno recchioni”, uno scorcio della Curva Ospiti

Nella prossima gara, i canarini saranno impegnati martedì 16 febbraio alle ore 17:30 a Gubbio.