La Fermana acciuffa il pari nel finale, è 1-1 a Salò con la Feralpi

Terzo risultato utile dei canarini che strappano il risultato utile in pieno recupero. Per mister Cornacchini si tratta del quinto punto in tre gare

La Fermana era chiamata ad una conferma sul difficilissimo campo della FeralpiSalò, terreno da sempre ostico per ogni formazione. Dopo la vittoria di Ravenna, era importante far punti e dare seguito ai risultati ottenuti dalla squadra dopo l’avvento di Cornacchini in panchina.

In una gara intensa e combattuta, la Fermana è riuscita a portare a casa un punto che vale tantissimo per il morale, visto per come è arrivato, proprio all’ultimo respiro. Fermana subito in avanti in avvio e pericolosa con una conclusione di Neglia, salvata sulla linea da Giani. La Feralpi si rende poi pericolosa due volte con Ceccarelli, ma è bravo Ginestra a salvare la sua porta. La ripresa invece, si apre subito con la rete della Feralpi grazie a Carraro al 46’ che individua l’angolino giusto sul quale Ginestra non può proprio arrivare. La Fermana cerca di reagire. Ci provano prima Cognigni poi Boateng con un gran tiro dalla distanza. Il pareggio arriva solo allo scadere grazie al tocco di Boateng in mischia al 93’, bravo a sfruttare le sportellate in area del compagno di squadra Cognigni. Arriva così un ottimo pareggio esterno che porta a 5 i punti conquistati da Cornacchini in 3 partite.

Questo il tabellino della gara del “Turina” di Salò:

FERALPISALO’-FERMANA 1-1

FERALPISALO’ (4-3-3): De Lucia; Bergonzi, Legati, Giani, Rizzo; Guidetti, Carraro, Scarsella (31’ st Mezzoni); Ceccarelli (15’ st Gavioli, 31’ Vitturini), Miracoli (31’ st De Cenco), D’Orazio (20’ st Petrucci). All. Zanin

FERMANA (4-4-2): Ginestra; Manzi, Rossoni, Scrosta, Sperotto; Iotti, Urbinati, Grbac, Demirovic (8’ st Palmieri); Cognigni, Neglia (15’ st Boateng). All. Cornacchini

ARBITRO: Bordin di Bassano del Grappa

RETI: 46’ Carraro, 93’ Boateng

NOTE: gara a porte chiuse. Ammoniti Legati, Cognigni, Demirovic, D’Orazio, Neglia, Sperotto, Cornacchini, Palmieri, De Lucia

FeralpiSalò-Fermana 1-1, Cognigni in uno dei tanti duelli con la difesa lombarda

Mister Cornacchini, al terzo risultato utile consecutivo, è raggiante a fine gara: «Abbiamo giocato contro una squadra importante, che ha fisicità e qualità tecnica. Sapevamo che era difficile, ma oggi i ragazzi sono stati straordinari, riuscendo a stare sempre in partita, nonostante fosse una situazione molto complicata. Penso che il risultato finale sia quello più giusto. Forse la partita non è stata bellissima da un punto di vista tecnico, ma i ragazzi hanno messo il cuore e tantissima voglia di arrivare al risultato. Ho cercato di mettere i quattro attaccanti e giocare in maniera spregiudicata ed alla fine è andata bene. C’è un gruppo sano, che ha voglia di lavorare e questo è fondamentale. Secondo me si potrà fare solo bene».

Queste invece le parole dell’uomo decisivo per la Fermana, Boateng: «Avevo voglia di giocare dopo una settimana e mezza fuori. Appena entrato in campo, ho visto i miei compagni crederci, mi hanno trasmesso quella voglia di far ancora meglio e dare ancora di più per la squadra. Una grande prova di carattere da parte nostra. Siamo rimasti compatti, non arrendendoci fino all’ultimo. E’ una squadra che ci crede, con un mister che ci ha portato energie fresche. Siamo convinti, tutti insieme, di poter raggiungere il nostro obiettivo».