Fermana, arriva il giovane estremo difensore Francesco Governali

Nuovi movimenti di mercato per il club gialloblù che vuole garantire a mister Antonioli una rosa già competitiva per l’inizio del torneo. Nasce il “Comitato del centenario”, in vista dei 100 anni di storia

FERMO- La società gialloblù è sempre al lavoro per completare la rosa in vista dell’imminente inizio del torneo, previsto per il 27 settembre. Come sottolineato più volte anche da mister Antonioli, mancano ancora alcune pedine che possano andare a ricoprire certi ruoli in modo da permettere di sviluppare alcune situazioni in campo. Intanto la società comunica di aver acquisito le prestazioni del giovane portiere Francesco Governali, classe 2002, proveniente dalla Sicula Leonzio. L’estremo difensore ha sottoscritto un accordo come “giovane di serie” con la società gialloblù.

Il tecnico della Berretti Andrea Mercanti a sinistra, con Massimiliano Sebastiani

Per quanto riguarda la formazione Berretti invece, la società comunica che: “a guidare la formazione Berretti anche nella prossima stagione, sarà Andrea Mercanti. Arrivato in corso d’opera sulla panchina gialloblù nella passata stagione, il tecnico si è fatto apprezzare concludendo una importante stagione al secondo posto quando c’erano ancora le possibilità per chiudere in prima posizione. Si riparte dunque nel segno della continuità anche per quanto riguarda la formazione Berretti. Queste le parole del mister: «La stagione sportiva che sta per iniziare sarà molto impegnativa ed importante per ognuno di noi; per i ragazzi nello specifico sarà di fondamentale importanza per il loro prosieguo calcistico. Viste le nuove normative legate alla rosa ristretta a soli 22 elementi per le prime squadre di Lega Pro, dovranno sempre farsi trovare pronti sia mentalmente che agonisticamente qualora fossero chiamati in causa. Quindi il nostro lavoro, da educatori prima e allenatori poi, diventa sempre più di notevole rilevanza. Il gruppo dei ragazzi 2003 che avremo la fortuna di allenare è molto coeso, formato da ragazzi seri ed applicati e che vengono per la maggior parte già da tre anni di settore giovanile Fermana con notevoli sacrifici personali. In questo anno dovranno raccogliere i frutti di tutto questo lungo percorso sportivo e non». Al suo fianco ci sarà Roberto Pierdomenico, nel ruolo di preparatore atletico.

I membri del “Comitato del centenario” per le iniziative legate ai 100 anni della Fermana

Infine, da segnalare la costituzione, con la prima riunione presso la Casetta Rossa, del “Comitato del Centenario”, istituito ad hoc per coordinare al meglio i festeggiamenti per quello che riguarda appunto i primi 100 anni della storia gialloblù.

A fare gli onori di casa il direttore generale Fabio Massimo Conti e il club manager Walter Matacotta.

Fanno parte del Comitato: i rappresentanti della Fermana F.C., l’attuale assessore allo sport del Comune di Fermo Alberto Maria Scarfini come esponente delle istituzioni cittadine e alcune delle più grandi pietre miliari della gloriosa storia della Fermana.

Il compito del Comitato è di testimoniare e rappresentare al meglio questa straordinaria ricorrenza con aneddoti, foto e video significativi per la storia della Società Canarina.

Ruolo importante nel Comitato è svolto anche da alcuni tifosi storici, dai rappresentanti del tifo organizzato e dell’associazione “Solo Fermana”. Tutti insieme per dare il proprio contributo per la realizzazione dei festeggiamenti per il Nostro Centenario. Durante l’incontro sono state esposte dalla società le idee da sviluppare nei prossimi mesi e le iniziative che saranno patrocinate dal Comune di Fermo, da realizzare insieme alla tifoseria e a Solo Fermana.