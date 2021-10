Elezioni nel Fermano, ultime ore per eleggere cinque sindaci

Si vota fino alle 15 di oggi per i Comuni di Montegranaro, Petritoli, Rapagnano, Monte San Pietrangeli e Ortezzano. Essendo Comuni con meno di 15mila abitanti, non è previsto il ballottaggio

FERMO – Ultime ore anche nel Fermano per eleggere i sindaci dei Comuni di Montegranaro (12.642 abitanti), Ortezzano (791 abitanti), Monte San Pietrangeli (2.547), Petritoli (2.440), Rapagnano (2.044). C’è tempo, infatti, fino alle 15 di oggi per recarsi alle urne e dare la propria preferenza. Essendo Comuni con meno di 15mila abitanti, non è previsto il ballottaggio. Affluenza in calo rispetto a cinque anni fa, quando però si votava in un solo giorno. Alle 12 di ieri si erano recati alle urne il 12,69% dei cittadini, saliti alle 19 al 34,97%.

L’AFFLUENZA ALLE URNE

Scendendo nel dettaglio dei vari Comuni, alle 12 di ieri, decisamente bassa l’affluenza a Monte San Pietrangeli, ferma al 9.87%; a Montegranaro si arriva al 13,36%; a Ortezzano 18,63%; a Petritoli 11,44% e a Rapagnano 11,66%. Alle 19 gli elettori che si sono recanti alle urne sono saliti al 29,39% a Monte San Pietrangeli; al 35,83% a Montegranaro; al 45,65% a Ortezzano; al 32,13% a Petritoli e al 36,81% a Rapagnano.

I COMUNI AL VOTO

Ha rinunciato alla settima candidatura da sindaco Remigio Ceroni di Rapagnano, già parlamentare di Forza Italia e per un periodo coordinatore regionale del partito. Al suo posto ci sarà la figlia Emanuela Ceroni con la lista “Rapagnano 2021. Ceroni Sindaco” che si confronterà con Alfonso Ceci a capo della lista “Impegno per Rapagnano”. Confronto a due nel Comune di Ortezzano. “Futuro per Ortezzano” vede candidato sindaco Carla Piermarini, in sfida con Gaetano Agostini, candidato sindaco della lista ‘Uniti verso il futuro’.

Una sola lista è stata presentata sia per il Comune di Petritoli che per quello di Monte San Pietrangeli. Obiettivo per essere eletti, quindi, per i due candidati in corsa sarà raggiungere il quorum del 40%. L’imprenditore Paolo Casenove con la lista civica “Insieme” si presenta a Monte San Pietrangeli. A Petritoli, invece, in campo Luca Pezzani con la lista “Insieme per Petritoli”. Sfida tra ex compagni di giunta a Montegranaro, dove il sindaco uscente Ediana Mancini (prima che il Comune fosse commissariato) con la lista “Avanti” si troverà di fronte il suo ex assessore Endrio Ubaldi con la lista “Montegranaro Sempre”.