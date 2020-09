Elezioni amministrative, oltre al capoluogo al voto anche altri sei comuni del Fermano

In tre dei sei comuni - Santa Vittoria in Matenano, Monteleone e Montottone - è candidato solo il primo cittadino uscente. Sfida al femminile a Monterubbiano

Nel Fermano, oltre a Fermo capoluogo di provincia, sono sei i comuni che saranno chiamati al voto domenica 20 e lunedì 21 settembre. Tra questi ci sono Monterubbiano, Montefortino, Santa Vittoria in Matenano, Montelparo, Monteleone di Fermo e Montottone.

Per Monterubbiano una sfida tutta al femminile dopo le dimissioni dello scorso maggio del sindaco in carica Maria Teresa Mircoli. A contendersi la fascia di sindaco ci saranno Meri Marziali e Annamaria Albanesi. Due i candidati sindaci anche a Montefortino: nel comune montano la sfida sarà tra il primo cittadino uscente Domenico Ciaffaroni e Francesco Petrocchi. Sfida a due anche a Montelparo dove il sindaco uscente Marino Screpanti correrà contro Nazzareno Marcantoni.

Per gli altri tre comuni invece un unico candidato e in tutti e tre i casi si tratta del primo cittadino uscente. A Santa Vittoria in Matenano ci sarà Fabrizio Vergari, a Monteleone Marco Fabiani e a Montottone Giovanni Carelli.