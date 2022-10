Doucal’s festeggia i 50 anni con un nuovo showroom a Milano e piani in Qatar

L’Italia della moda è divisa in 21 distretti produttivi. Montegranaro in provincia di Fermo, è quello delle scarpe maschili che ancora richiedono anche più di 100 passaggi a mano. Mentre molte aziende, laboratori, piccole e grandi unità produttive si sono progressivamente concentrate nelle zone industriali, il calzaturificio artigianale Doucal’s è andato in controtendenza sposando il modello di una fabbrica diffusa all’interno del borgo, dislocata in sei vecchi stabilimenti riqualificati e collegati tra loro. A oggi la superficie occupata è 4000 metri quadri e non son escluse nuove annessioni, ad esempio per consolidare il successo delle collezioni femminili.

Look inglese e calzata italiana, il brand è nato nel 1973, fondato da Mario Giannini che nel 1968 aveva aperto un laboratorio artigianale di produzione calzaturiera per una clientela di lusso. Oggi lo guida la seconda generazione, con Gianni e Jerry Giannini. Gianni è l’uomo delle scarpe, si occupa dello stile come Ceo, responsabile immagine e product manager. Jerry è l’uomo dei numeri: direttore finanziario e commerciale.

Gianni Giannini e Jerry Giannini di Doucal’s con l’architetto Roberto Palomba

Doucal’s compirà 50 anni nel 2023, e si prepara al compleanno con buoni numeri e una quota di export pari al 60%. «L’azienda ha registrato un incremento dell’80% dal 2020 a oggi, recuperando il fatturato perso durante il Covid – ha affermato a MF Fashion il Ceo del calzaturificio di Montegranaro, Gianni Giannini –. Per l’anno in corso ci aspettiamo un’ulteriore performance del +20%, che era il nostro trend costante fino al 2019». La quota export attuale è del 60%. «Abbiamo piani consolidati nel centro e Nord Europa e nel mercato russo – ha poi aggiunto Giannini – Si sta mantenendo bene anche l’area orientale. A novembre inaugureremo la prima boutique in Qatar. E oltre all’apertura di corner nei department store, stiamo iniziando il presidio in Giappone e Nord America».

Recentemente, il calzaturificio di Montegranaro ha aperto un nuovo showroom a Milano, in via Gesù, firmato dallo Studio Palomba Serafini. Situato in un palazzo d’epoca nel cuore del luxury block milanese, lo spazio si estende su una superficie di circa 370 metri quadrati e si compone di setti diversi ampi ambienti e un grande salone con affaccio sul cortile dello storico museo Bagatti Valsecchi. A caratterizzare l’identità del building, i soffitti a cassettoni affrescati e una sala camino.

«Il nuovo showroom – fa sapere l’azienda – rappresenta per Doucal’s il primo passo del piano strategico aziendale, che, per il 2023, ha in cantiere progetti che spaziano dalla proposta di nuove co-lab fino a special make-up di prodotti rappresentativi del marchio, finalizzati alla celebrazione di un importante anniversario e a una crescita in termini di fatturato».