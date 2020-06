«Determinazione e solidarietà: così gli italiani affrontano le sfide»: Della Valle scrive ad “America Oggi”

CASETTE D’ETE (SANT’ELPIDIO A MARE) – «L’orgoglio con cui mi rivolgo a voi è quello di un italiano che, da sempre, ha sostenuto il nostro Paese nel mondo e che sa di trovare in voi interlocutori sensibili e fieri delle proprie radici. Perché è di questo che si parla quando si parla di italianità: non solo una provenienza o una nazionalità ma una appartenenza a una cultura che affonda le proprie radici in quella storia che tutto il mondo ci riconosce».

A parlare è il patron della Tod’s Diego Della Valle che ha deciso di scrivere una lettera ai lettori di America Oggi, il quotidiano italiano edito negli Stati Uniti d’America, in questo delicato momento di ripartenza. Il messaggio di incoraggiamento e di spinta alla determinazione dell’imprenditore di Casette D’Ete è rivolto a tutti i nostri concittadini che vivono oltreoceano. “Un legame inscindibile” è il titolo dell’articolo pubblicato dal giornalista Biagio Maimone sul quotidiano americano.

«Stiamo dimostrando quanto noi italiani possiamo affrontare le emergenze, con determinazione e, ancora più importante, con grande senso di solidarietà – ha continuato Della Valle -. Il nostro tessuto economico è forte di una rete di piccole e medie realtà che si integrano e sono sinergiche con il territorio che le ospita. Gli imprenditori sono parte delle aziende e ne conoscono le caratteristiche e le potenzialità. Una vicinanza al territorio che permette di pianificare, oggi, azioni che avranno un impatto nell’immediato futuro e, spero, sull’intero sistema produttivo che verrà. La collaborazione con le associazioni e i centri territoriali dovrà essere parte integrante delle strategie aziendali. Solamente in una società solidale potranno prosperare le aziende e il supporto al territorio deve diventare una voce importante del conto economico».

Determinazione ma anche solidarietà e soprattutto rapporto diretto con il territorio e con le risorse umane, un valore aggiunto del quale il patron della Tod’s ha sempre sottolineato l’importanza. «Pensando alla storia degli italiani in America, questo concetto diventa sempre più evidente. La costruzione della comunità italiana in USA ha basato la sua solidità sui principi di reciprocità e di supporto tra connazionali che, anche e soprattutto a livello imprenditoriale, hanno saputo creare una rete che comprendesse anche chi non aveva immediato accesso al tessuto produttivo – ha aggiunto Della Valle -. Dal piccolo salone del barbiere alla grande catena di ristorazione, ai grandi player dell’import/export, fino alle più alte cariche rappresentative, gli italiani e i loro discendenti si sono distinti per la loro capacità di declinare sul territorio quelle che sono sempre state le nostre caratteristiche più riconosciute: creatività, voglia di fare, entusiasmo e velocità nell’apprendere».

«Io, personalmente, ho un legame inscindibile con gli Stati Uniti perché se è vero che i primi segni del successo delle mie aziende sono arrivati dall’Italia, sono stati gli Stati Uniti a consacrarne l’internazionalità. Sono stato a New York per la prima volta a 16 anni e mi ha subito molto colpito l’approccio completamente diverso al lavoro da quello che avevamo noi. Dopo più di 30 anni posso dire che rimane uno dei posti più affascinanti al mondo. Oggi ho un figlio e tre nipoti che vivono a NY, ho casa a NY e Miami, è un Paese che, quando posso, frequento sempre molto volentieri, dove spero di poter tornare presto» ha concluso l’imprenditore elpidiense nel suo messaggio agli italiani che vivono in America.