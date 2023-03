Controlli nel Fermano: una denuncia per evasione e un arresto

FERMO – Nei giorni scorsi, a seguito di specifici servizi finalizzati a contrastare episodi di illegalità nella provincia maceratese, i carabinieri di Montegranaro hanno individuato e arrestato un pregiudicato del posto, gravato da un ordine di carcerazione in regime di arresti domiciliari, per espiare la pena residua di mesi 5 (cinque) per il reato di minaccia aggravata in concorso, commesso a Montegranaro nel 2014.

Nell’ambito del servizio i Carabinieri di Sant’Elpidio a Mare hanno invece denunciato per evasione un giovane napoletano residente in quel centro, già noto per altre vicende. Il giovane era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ma nel corso del controllo non risultava al suo domicilio e si era allontanato arbitrariamente, senza alcuna autorizzazione e senza farvi ritorno. I Carabinieri hanno diramato le ricerche per localizzarlo, in attesa di un provvedimento più restrittivo nei suoi confronti.