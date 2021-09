Cinque Comuni al voto nel Fermano: a Petritoli e Monte San Pietrangeli sfida in solitaria

FERMO – Petritoli, Ortezzano, Rapagnano, Monte San Pietrangeli, Montegranaro. Sono questi i cinque Comuni del Fermano che domenica e lunedì andranno al voto per rinnovare sindaci e consiglieri comunali. Gli orari di apertura delle urne sono fissati dalle 7 alle 23, nella giornata di domenica 3 ottobre e dalle 7 alle 15, nella giornata di lunedì 4 ottobre. Il tutto per evitare code e assembramenti ai seggi.

MONTEGRANARO

Sfida tra ex compagni di giunta a Montegranaro il sindaco uscente Ediana Mancini (prima che il Comune fosse commissariato) si troverà di fronte il suo ex assessore Endrio Ubaldi. Nella lista civica ‘Avanti’, gruppo che sostiene la Mancini sono candidati Rosario Capponi, Chiara Croce, Oumaima El Hachimi, Maria Ercolani, Maria Nazarena Falcon, Stefany Ferrazzoli, Martina Genga, Laura Latini, Sergio Lupetti, Francesca Mariani, Claudio Marsili, Giacomo Melchiorri, Mario Mobbili, Aronne Perugini, Giuseppe Pichilli, Riccardo Strappa. Nella lista “Montegranaro Sempre” che sostiene, invece, Ubaldi, sono candidati: Leonardo Apolloni, Giacomo Beverati, Roberta Corvari, Isabella Ferretti, Gastone Gismondi, Catia Latini, Dino Leombruni, Monia Marinozzi, Francesco Marsili, Lucio Melchiorri, Cristiana Puggioni, Cristiana Strappa, Marlene Subissi, Niccolò Venanzi, Ermanno Vitali, Anna Lina Zincarini.

PETRITOLI E MONTE SAN PIETRANGELI

Una sola lista è stata presentata sia per il Comune di Petritoli che per quello di Monte San Pietrangeli. Obiettivo per essere eletti, quindi, per i due candidati in corsa sarà raggiungere il quorum del 40%. L’imprenditore Paolo Casenove con la lista civica “Insieme” si presenta a Monte San Pietrangeli. Con lui per un posto in consiglio comunale ci sono: Giuseppe Amati, Silvia Barchetta, Niko Fonti, Ombretta Fonti, Alessandra Merizzi, Marco Pazzelli, Irene Peverati, Flavio Scopetta, Giada Tirabassi e Andrea Viti. A Petritoli, invece, in campo Luca Pezzani con la lista “Insieme per Petritoli”. Al suo fianco: Pamela Barelli, Eraldo Baldassarri, Francesca Ascenzi, Daniela De Carolis, Edo Porrà, Gabriele Sabbatini, Marco Vesprini, Pierluigi Vitali, Ermanno Concetti e Paolo Belleggia.

ORTEZZANO

Confronto a due nel Comune di Ortezzano. “Futuro per Ortezzano” vede candidato sindaco Carla Piermarini. I consiglieri: Erika Acciarri, Gianluca Giulietti, Gianni Marcantoni, Marco Carboni, Michael Ciarrocchi, Mattia Isidori, Luca Puzielli, Emanuela Screpanti,. Torna sulle scene della politica, Gaetano Agostini, candidato sindaco della lista ‘Uniti verso il futuro’ e già primo cittadino negli anni Novanta. La sua lista è composta da: Amos Bassetti, Emilio Calisti, Emanuela Carboni, Renata Ciriaci, Fabio D’Erasmo, Amedeo Marchionni, Marco Ricci, Alfredo Tomassini.

RAPAGNANO

Due le liste anche per il Comune di Rapagnano. L’avvocato Elisabetta Ceroni con la lista “Rapagnano 2021. Ceroni Sindaco”, vedrà al suo fianco i candidati consiglieri Remigio Ceroni (sindaco uscente, padre del candidato sindaco), Gloria Fedeli, Raffaela Mazzaferro, Giampaolo Niccolini, Federica Olivieri, Federica Palazzetti, Alberto Pallottini, Matteo Properzi, Romina Ramini, Sara Toscanelli. Dall’altra parte ci sarà Alfonso Ceci a capo della lista “Impegno per Rapagnano”, che vedrà schierati Maria Renzi, Sara Tosoni, Roberto Colombo, Wilma Vitali, Mauro Fagiani, Gina Ferranti e Gino Ceci.