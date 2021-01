La Fermana supera il Legnago 2-1. Altro passo avanti verso la salvezza

La gara casalinga contro il Legnago era per la Fermana un’occasione fondamentale per allungare la serie positiva di risultati e soprattutto mettere da parte altri punti preziosissimi in chiave salvezza.

È arrivata un’altra vittoria e soprattutto altri 3 punti che fanno compiere un grande balzo in classifica, verso zone molto più tranquille. Eppure la gara era iniziata tutta in salita per i gialloblù. Neanche tre giri di lancetta e gli ospiti passano subito in vantaggio. È infatti Antonelli, al 3’, lesto a mettere in rete ed a sorprendere la retroguardia canarina. La Fermana però, riprende a fare la gara ed a premere con forza alla ricerca del pareggio, che arriva grazie al rigore trasformato da Neglia al 15’, per una vistosa trattenuta in area su di Cognigni. Per Neglia, sempre più decisivo, è la sesta rete personale in questo torneo. Gara che termina in parità dopo i primi 45’ di gioco. Nella ripresa la Fermana accelera ancora e passa in vantaggio già al 49’, grazie a Boateng, altro giocatore tra i migliori in questo girone di andata, abile a mettere in rete dopo una spizzata di Cognigni su calcio d’angolo. Il Legnago cerca in tutti i modi di arrivare al pareggio ma la Fermana è brava a ribattere in ogni occasione e portare a casa 3 punti fondamentali che le permettono di concludere un girone di andata iniziato malissimo, con 22 punti in classifica, grazie soprattutto al lavoro svolto da mister Cornacchini.

L’attaccante Samuele Neglia, anche oggi decisivo

Questo il tabellino del match:

FERMANA – LEGNAGO SALUS 2-1

FERMANA (4-4-2): Ginestra; De Pascalis (40’ st Rossoni), Manetta, Scrosta, Mordini; Iotti, Graziano, Grossi (13’ st Grbac), Neglia (40’ st Raffini); Boateng (17’ st Demirovic), Cognigni. All.Cornacchini

LEGNAGO SALUS (4-3-1-2): Pizzignocco; Zanoli, Bondioli, Perna (37’ st Stefanelli), Ricciardi (9’ st Girgi); Antonelli (30’ st Pellizzari), Giacobbe, Bulevardi; Morselli (9’ st Morselli); Rolfini (9’ st Grandolfo), Luppi. All.Bagatti

ARBITRO: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone

RETI: 3’ Antonelli, 15’ Neglia (rigore), 4’ st Boateng

NOTE: gara a porte chiuse. Ammoniti Zanoli, Iotti, Pellizzari, Ginestra. Recupero 1 + 5

Mister Giovanni Cornacchini, l’uomo che ha dato la svolta al torneo dei canarini

Molto felice il tecnico Giovanni Cornacchini a fine gara: «Era una partita troppo importante. Sapevamo delle difficoltà a cui andavamo incontro, perché il Legnago è una squadra fisica, con delle individualità importanti. Andati in svantaggio subito, c’è stata una reazione fortissima della squadra, che si è dimostrata matura e vogliosa di ottenere risultati importanti».

Importante anche il contributo del nuovo arrivato Graziano, gettato subito nella mischia dal tecnico: «Graziano è un giocatore che ha delle qualità importanti e fisicità. Un elemento che ci potrà dare una mano importante. Dobbiamo continuare a lavorare molto e crederci, perché arriveranno anche delle difficoltà. Si può fare qualcosa di valido. La Fermana è un gruppo forte, fatto di uomini, lo si è già visto, pronto ad aiutarsi nei momenti di difficoltà come è avvenuto oggi».