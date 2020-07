La Fermana è già al lavoro sia sul fronte societario che su quello tecnico

In casa gialloblù sono arrivati i primi annunci per quanto riguardano oggi due figure fondamentali in una società di calcio, quella del Responsabile della Comunicazione e del Responsabile di Segreteria. La Fermana infatti, ha comunicato che anche per la prossima stagione si avvarrà della collaborazione, per quanto riguarda la figura di Responsabile della Comunicazione, di Roberto Cruciani, mentre per la segreteria il nuovo Responsabile sarà Samuele Donati, che vanta importanti esperienze al Rimini tra il 2010 ed il 2013, ed al Santarcangelo nelle tre stagioni successive. Tra il 2017 ed il 2019 infine, ha ricoperto anche il prestigioso ruolo di Segretario Sportivo nel Perugia in Serie B. Queste le parole del nuovo Responsabile di Segreteria: «Arrivo con grande entusiasmo e con la voglia di fare al massimo il mio lavoro. Conosco bene la Fermana per gli ottimi campionati svolti di recente tra i professionisti anche se qui non ero mai venuto di persona: non vedevo l’ora di iniziare. Ci sarà indubbiamente molto lavoro da fare anche sotto l’aspetto organizzativo perché c’è da ripartire dopo alcuni mesi di stop forzato; è una bellissima sfida personale, sportiva e professionale. La voglia di ricominciare era tanta e farlo in una bella piazza come questa dà enormi stimoli. Avrò anche modo di conoscere da vicino una città come quella di Fermo che definiscono incantevole».

Roberto Cruciani invece, commenta così la sua conferma: «Dopo l’esperienza dello scorso anno, essere riconfermato in questo ruolo è motivo per me di soddisfazione ma soprattutto di crescita professionale. Ringrazio innanzitutto la società per la fiducia accordata dopo una stagione particolare nella quale ci siamo anche trovati a gestire un momento complicato come quello legato al Covid-19 anche dal punto di vista comunicativo. Cercheremo di far vivere al meglio al pubblico gialloblù la Fermana e le sue gare nonostante le restrizioni attuali».

Il patron della Fermana Maurizio Vecchiola

Con questi due tasselli, che si vanno ad aggiungere all’impegno personale già confermato del patron Maurizio Vecchiola e dell’ex Presidente Umberto Antonelli che, in caso di elezione da parte del Consiglio di Amministrazione ha già dato la sua disponibilità a ricoprire nuovamente la carica di Presidente, la Fermana ha già gettato solide basi per il suo futuro. Restano da valutare le posizioni dei singoli giocatori, soprattutto di quello zoccolo duro da cui si dovrà per forza ripartire. Arrivata già nei giorni scorsi la conferma dell’attaccante Luca Cognigni, si attende l’ufficialità di quella del tecnico Mauro Antonioli, fondamentale prima di fare ogni discorso tecnico. Il mister si è già incontrato nei giorni scorsi con la società e la firma sul rinnovo sembra davvero vicina, anche se non è arrivata ancora l’ufficialità.

Proseguono intanto i Play-Off di LegaPro e si assottigliano turno dopo turno le pretendenti ad un posto al sole in Serie B. Questi i risultati dell’ultimo turno giocato lunedì 13 luglio: Bari-Ternana 1-1, Carpi-Novara 1-2, Carrarese-Juventus Under 23 2-2 e Reggio Audace-Potenza 0-0. In virtù di questi risultati passano in semifinale Bari, Novara, Carrarese e Reggio Audace. Questi gli accoppiamenti delle gare che si giocheranno venerdì 17 luglio: Reggio Audace-Novara e Bari-Carrarese. La finale invece è prevista per il prossimo 22 luglio.