Apre Tipicità: dalle Marche al Mondo

Sabato pomeriggio 29 novembre alle 15.30 parte un’edizione del tutto speciale dello storico Tipicità Festival. In diretta televisiva, radiofonica e su tutti i canali web e social attivati dall’organizzazione va in scena il primo atto di un’iniziativa che si svilupperà per le prossime due settimane.

Innovazioni del Made in Marche, aste digitali e “pacchi” speciali, show di personaggi noti, incontri professionali, tour fisico/digitali. Cibo, saper fare e territori a confronto con la “next normal”.

Con il coordinamento del direttore Angelo Serri, il Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro darà il benvenuto ai rappresentanti della comunità regionale, a partire dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli, insieme al presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini ed alla presidente di ANCI Marche, Valeria Mancinelli.

Da sempre vicine al laboratorio permanente di sviluppo territoriale che Tipicità rappresenta, le Università marchigiane saranno rappresentate dai Rettori di Camerino, Claudio Pettinari, Macerata, Francesco Adornato ed Ancona, Gianluca Gregori.

In programma anche l’intervento del DG di Banco Marchigiano, Marco Moreschi, in qualità di project partner del Festival e di Massimo Cupillari, Wealth Advisor di Banca Mediolanum, partner progettuale del Grand Tour delle Marche.

Tipicità non abbandona gli scenari internazionali che la vedevano attiva prima della pandemia e, pertanto, all’incontro di apertura intitolato “Dal Grand Tour a Tipicità: welcome to the next future” prenderanno parte la Console Generale d’Italia a Montreal, Silvia Costantini, il segretario generale della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, Mauro Marzocchi, ed il responsabile Circumference wines di Londra, Graham Taylor.

