Muore a 15 anni, la famiglia dona gli organi e salva una vita. Monte Urano in lutto

ANCONA – La comunità di Monte Urano in lutto per la scomparsa di una giovane di appena 15 anni, da poco compiuti quando la ragazzina è deceduta l’11 dicembre all’ospedale Salesi di Ancona, in seguito ad una «vasta lesione ischemica in fossa cranica posteriore coinvolgente il cervelletto e il tronco encefalo con marcati segni di ipertensione endocranica». Così spiega il direttore della Rianimazione Pediatrica, Alessandro Simonini. La famiglia della giovane con grande generosità ha acconsentito al prelievo degli organi.

«Un gesto di grande altruismo – sottolinea la responsabile del Centro Regionale Trapianti, Francesca De pace – , il trapianto di fegato è stato già eseguito ed ha permesso di salvare una vita».

Ospedale Salesi di Ancona

La giovane era stata ricoverata presso la Rianimazione Pediatrica del Salesi l’8 dicembre, proveniente dall’Ospedale di Fermo, dove era giunta nella serata del 7 dicembre in seguito ad un deterioramento progressivo e rapido dello stato di coscienza che l’aveva condotta al coma.

«Le condizioni cliniche si sono mantenute estremamente critiche durante il ricovero – spiega Simonini – e compatibili con la condizione di morte cerebrale, confermata con esame angio-TC del 10 dicembre, che dimostrava assenza di flusso ematico cerebrale e accertata alle ore 12:40 del giorno 11 dicembre. I genitori hanno acconsentito al prelievo degli organi al fine di donazione e, in data 12 dicembre è stato eseguito il prelievo del fegato presso il Blocco Operatorio dell’Ospedale Salesi».

Il cordoglio sui social della sindaca di Monte Urano per la morte della giovane Isis

Una tragedia che ha colpito profondamente la piccola comunità del Fermano. «La Sindaca Moira Canigola e l’Amministrazione Comunale, così come l’intera comunità di Monte Urano, vogliono esprimere la loro vicinanza a Susanna e Sergio, per la prematura ed improvvisa perdita della figlia Isis» si legge nel post diffuso su Facebook.

«Quindici anni appena compiuti ed una vita che all’improvviso si spezza – prosegue la nota del Comune di Monte Urano – . È difficile, se non impossibile, trovare anche una sola parola che possa alleviare il senso di vuoto e smarrimento che si prova. Tanti i gesti di affetto e vicinanza nei confronti di una famiglia che per noi rappresenta un tassello della più grande famiglia che Monte Urano sente di essere».

Sindaco e amministrazione comunale sottolineano il gesto di grande generosità della famiglia che ha acconsentito alla donazione degli organi.

«A Susanna e Sergio – conclude la nota – il nostro sostegno nei giorni del più grande dolore che due genitori possano provare. Genitori coraggiosi e innamorati di una figlia che continuerà a vivere nei cuori di quanti l’hanno conosciuta ed in chi riceverà gli organi donati in un gesto di grande altruismo».

L’ultimo saluto giovedì 15 dicembre alle ore 10 nella chiesa San Michele Arcangelo a Monte Urano.