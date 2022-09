Civitanavi Systems, l’azienda di Pedaso (Fermo) quotata in Borsa (Euronext Milan) ed attiva nel settore dell’aerospazio e della difesa con la progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziale, ha firmato un accordo con Ierom Ltd, società specializzata nella mobilità aerea urbana con sede a Londra.

La Ierom Ltd è una start-up innovativa con ampia esperienza nella mobilità aerea urbana, in particolare nella produzione di elicotteri elettrici. Recentemente, l’azienda ha siglato un contratto di consulenza con il professor Barry Evans dell’Università del Surrey, con l’obiettivo di migliorare la connettività dei suoi sistemi anticollisione aggiungendo una connessione satellitare alla connettività 4G/5G, sfruttando i terminali sviluppati da industrie specializzate come Atmosphere, TTP, Skytrack, BSN connessi ai sistemi satellitari LEO e GEO di Iridium ed Inmarsat.

Andrea Pizzarulli, CEO di Civitanavi Systems

Lo scopo dell’accordo è quello di esplorare la possibilità di integrare i sistemi anticollisione della start up londinese con i sistemi di navigazione più avanzati di Civitanavi Systems per offrire – si legge in una nota stampa “un più ampio spettro di servizi nei settori nazionali e internazionali dell’industria aerospaziale e della difesa, come l’avionica, la mobilità aerea urbana, i veicoli spaziali e l’esplorazione idrografica e geologica“.

«L’innovazione è il nostro core business e questa partnership segue altri due importanti passi nel nostro percorso: innanzitutto l’estensione dell’accordo con Honeywell, leader mondiale nella produzione di prodotti di navigazione e sensori ad alte prestazioni, per sviluppare unità di misura inerziali, sistemi di riferimento per la rotta di assetto e sistemi di navigazione inerziale per clienti commerciali e della difesa, e il progetto di ricerca con EDP, il Fondo Europeo per la Difesa, che dovrà dimostrare un sistema di navigazione inerziale e gravimetrico vettoriale quantistico (Q-SiNG)», ha commentato Andrea Pizzarulli, Amministratore Delegato di Civitanavi Systems. «L’azienda – ha aggiunto – continua a perseguire i suoi obiettivi, posizionandosi come attore innovativo nel mercato attraverso un’offerta unica di prodotti basati su giroscopi a fibra ottica e tecnologie MEMS, espandendosi in aree geografiche internazionali e proponendo ai propri clienti soluzioni integrate e all’avanguardia».

«Ierom ha brevettato e sta progettando un innovativo e-rotorcraft (EVTOL) alimentato ad idrogeno per il futuro mercato degli UAM e non solo. L’accordo di oggi rappresenta un ulteriore tassello per lo sviluppo del progetto che consentirà di installare i sistemi più avanzati di Civitanavi Systems offrendo un ampio spettro di servizi a bordo dei veicoli prodotti», ha commentato l’amministratore delegato della start-up londinese, Felice Vinati.