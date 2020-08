A Servigliano la Giostra dell’Anello, il primo torneo cavalleresco in epoca Covid

SERVIGLIANO – Il tradizionale Palio di Siena che si corre a Ferragosto, il Palio dell’Assunta, è stato annullato causa pandemia. Stessa sorte per la Quintana di Ascoli Piceno prevista per ottobre 2020: se ne riparlerà nel 2021. Ma nelle Marche, a Servigliano (Fermo), oggi 16 agosto si corre la Giostra dell’Anello all’interno del Torneo Cavalleresco Castel Clementino, il primo torneo cavallaresco con rievocazione storica autorizzato in Italia dopo il lockdown.

Le normative anti-Covid hanno limitato la capienza del Campo de li Giochi a 1.000 spettatori e in pochissimi giorni sono stati tutti acquistati i posti a disposizione. Botteghino chiuso, quindi, al campo: non ci sarà posto per chi non è munito di tessera dell’Ente Torneo. Gremiti i due settori Tribuna e Prato.

Stamane alle 11.30 i campioni giostranti sono stati accolti sul sagrato della collegiata di San Marco per la benedizione dei cavalieri. Prima dell’eucarestia, ogni rione ha offerto un cero con i propri colori come simbolo di fede e buon auspicio.

Alle 16.30 è la volta del corteo storico con 70 figuranti (il massimo consentito) che si muoveranno dal campo sportivo al campo de li giochi. E alle 17.30 ecco la Giostra dell’anello. I cavalieri giostranti che si sfidano sono Mattia Zannori (per San Marco), Lorenzo Melosso (Porta Marina), Pierluigi Chicchini (Porta Navarra,) Luca Innocenzi (Porta Santo Spirito), Massimo Gubbini (Paese Vecchio).

Per l’ingresso al campo de li giochi è obbligatoria la mascherina; inoltre, gli addetti a ogni entrata provvederanno alla misurazione della temperatura. L’accesso è scaglionato in diverse fasce orarie in base al tipo di tessera: soci gold con tessera blu e tessera rossa (accesso via Guido Rossa) dalle ore 15 alle 15.30. Soci silver con tessera gialla dalle 15.30 alle 16 (attraverso il percorso pedonale che costeggia il Parco della Pace).

Non sono previste dirette streaming della Giostra ma la pagina Facebook ufficiale del Torneo Cavalleresco Castel Clementino offre continui aggiornamenti.