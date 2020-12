60mila utenti e nuovi appuntamenti: Tipicità Special Edition continua

FERMO- Grande successo per gli appuntamento di Tipicità Special Edition 2020: sono più di 60mila gli utenti che hanno seguito gli eventi tramite la piattaforma facebook, oltre a Youtube e Instagra. Tra i primi dati di questa edizione, anche il 6% degli accessi provenienti da Stati Uniti e Canada.

Prosegue anche oggi – lunedì 7 – e domani, l’intenso programma fruibile sui social e sul sito www.tipicita.it, con il rinomatissimo stoccafisso, con due eventi che sviluppano in una modalità nuova la tradizionale attenzione di Tipicità Festival al prelibato merluzzo artico che diventa piatto mediterraneo e, in particolare, marchigiano.

Stoccafisso senza Frontiere: lunedì 7 docembre, ore 18.30. Un vero e proprio “Giro d’Italia dello stocco”, articolato in ben dodici tappe con ricette presentate da confraternite e sodalizi devoti a questa leccornia. Un grande spettacolo di storia, cultura e gusto.

La via italiana dello stoccafisso: martedì 8 dicembre ore 16. In anteprima la presentazione di un’opera che rivoluziona la storia dello stoccafisso in Italia, che fa risalire ai Normanni l’introduzione in Italia di questa “esotica” specialità: dalle polari isole Lofoten e Vesteralen fino alle coste calabre, con un salto all’indietro nel tempo di otto secoli.

Gli altri appuntamenti in programma lunedì e martedì:

Vitinnova e la Vitivinicoltura 4.0: oggi il futuro è passato. Lunedì 7 ore 16. Riduzione del rame in agricoltura e lotta al cambiamento climatico, al centro del progetto Vitinnova.

Asta delle Tipicità: lunedì 7, ore 21. Spettacolo serale con Marco Ardemagni, inconfondibile voce di RAI Caterpillar AM, nelle vesti di istrionico “battitore” d’asta. Prelibatezze rare e inconsuete da scoprire ed acquistare… solo in questa occasione.

Tartufo day: martedì 8, ore 11. Acqualagna e San Miniato (PI), due località dell’Italia di mezzo, una sul versante adriatico e l’altra su quello tirrenico, si presentano accomunate dal tartufo del quale presentano i rispettivi piatti ed anche una gara per gli spettatori. In palio, naturalmente, il pregiato tubero dei due centri.

Chef Rubio a tutto tondo: martedì 8, ore 18. Chef Rubio racconta la sua nuova normalità dopo la parentesi televisiva. Percorsi inediti e non convenzionali, apparentemente distanti tra loro, ma tutti originati dalla creatività e dall’impegno sociale dell’eclettico personaggio.