5 milioni degli sms solidali post-sisma per l’ammodernamento della statale Val d’Aso

A essere interessate saranno le frazioni San Biagio Vignola a Montefalcone e Ponte Maglio per Santa Vittoria. Casini: «Un altro passo in avanti per concretizzare gli investimenti programmati destinati al rilancio delle zone terremotate»

Al via l’ammodernamento di un tratto di strada statale 433 Val d’Aso che comprende i comuni di Montefalcone Appennino e Santa Vittoria in Matenano; firmata la convenzione tra Regione Marche e Anas.

L’intervento, a carico dell’Anas, è stato finanziato con 5 milioni di euro degli sms solidali raccolti a seguito delle donazioni per il sisma che ha colpito il centro Italia. A essere interessate saranno le frazioni San Biagio Vignola – a Montefalcone – e Ponte Maglio – per Santa Vittoria -. Un intervento che prevede, in prossimità del chilometro 35+800, il miglioramento dell’intersezione tra la statale 433 e la strada comunale.

L’intervento sarà realizzato tramite due lotti: il primo con i 5 milioni messi a disposizione delle erogazioni solidali fatte tramite sms e il secondo nell’ambito dei piani programmatici Anas. La strada in questione – che si estende per 42 chilometri – è tornata di proprietà dell’Anas dopo il trasferimento alla Regione da parte delle province di Ascoli Piceno e Fermo. La Regione, con la convenzione, ha chiesto di destinare parte dei fondi raccolti all’adeguamento del tratto fermano, migliorando il tracciato e la piattaforma stradale e prevedendo anche opere di contenimento e di raccolta delle acque meteoriche.

Il vicepresidente della regione e assessore alle infrastrutture Anna Casini

«Un altro passo in avanti per concretizzare gli investimenti programmati destinati al rilancio delle zone terremotate – ha detto il vicepresidente della regione nonché assessore alle infrastrutture Anna Casini -. Rafforziamo le infrastrutture a sostegno delle comunità dell’entroterra che necessitano di collegamenti adeguati ad accompagnare il proprio sviluppo».

Soddisfatto anche il sindaco di Santa Vittoria in Matenano Fabrizio Vergari. «Sono fondi degli sms solidali che furono stanziati già due anni fa per i comuni dell’entroterra e che ora verranno impiegati per la viabilità, questione molto importante per le aree interne – ha detto -. Il progetto, dopo l’accordo con Anas, è già pronto e siamo in attesa dell’inizio dei lavori che entro l’anno auspichiamo possano partire. Un progetto molto importante per la viabilità della Valdaso, una zona che necessita senza dubbio di interventi fondamentali. L’intervento riguarderà all’incirca cinque chilometri».