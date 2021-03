Vaccini in azienda, Whirlpool mette a disposizione uffici e stabilimenti delle Marche

FABRIANO – Whirlpool Corporation supporta la campagna “Fabbriche di Comunità” promossa da Confindustria, ed è pronta e disponibile ad offrire le proprie sedi marchigiane di Fabriano: Melano e sede impiegatizia, oltre che lo stabilimento di Comunanza. A dispozione da parte della multinazionale americana ci sono, comunque, tutte le sedi italiane come centri per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19. A conti fatti, al netto delle direttive che dovranno essere rese note dalla Protezione civile, a pieno regime, si potrebbe arrivare a somministrare dosi di vaccino, sia ai propri dipendenti che a tutti coloro che ne faranno domanda nei tempi e modi da definire, centinaia di inoculazioni giornaliere. Un tassello importante, dunque, nella strategia di accelerazione voluta dal Governo presieduto da Mario Draghi.

Sin dall’inizio Whirlpool Corporation è stata in prima fila nella lotta alla pandemia da Coronavirus, nella convinzione che l’apporto del settore industriale possa essere determinante nel supportare gli sforzi di Istituzioni e cittadini nel definitivo superamento dell’emergenza pandemica. È stata fra le prime multinazionali a sottoscrivere un protocollo di sicurezza che ha salvaguardato la salute di tutti i dipendenti. Ora, un ulteriore passo avanti con il supporto convinto all’iniziativa di Confindustria sul censimento nazionale delle “Fabbriche di comunità”, mettendo a disposizione tutti e 7 tra siti industriali e sedi operative sul territorio italiano per la somministrazione dei vaccini, secondo le modalità che saranno ritenute opportune dalle Autorità competenti, e offrendo la disponibilità per effettuare in tali centri anche le vaccinazioni destinate alla popolazione residente nelle comunità dove si opera, nello specifico nelle Marche: Fabriano e Comunanza.



Per l’iniziativa, Whirlpool offrirà i propri spazi attrezzati all’interno delle strutture aziendali, le strumentazioni necessarie per la somministrazione dei vaccini e il proprio personale, sia medico che di supporto. In ogni sede dell’azienda, inoltre, sono pronte a prestare supporto come volontari intere squadre di dipendenti formati per il Primo Soccorso e in possesso della certificazione CRI. «Da sempre Whirlpool è in prima linea nel sostenere la salute e la sicurezza, non solo nei luoghi di lavoro ma anche supportando le comunità nelle quali siamo localizzati ed operiamo. Anche qui nelle Marche abbiamo prontamente risposto alla chiamata di Confindustria e del Governo», commentano Michele Zambotti, direttore del sito di Melano e Salvatore Cavallo, direttore del sito di Comunanza. «Vogliamo fare tutto il possibile per dare il nostro contributo alla campagna vaccinale e ci impegniamo non solo per i nostri collaboratori, ma anche – qualora possibile ed in accordo con le autorità sanitarie – per la popolazione. Non appena ci verrà richiesto, siamo pronti per cominciare», concludono.