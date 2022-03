Fabriano, Whirlpool: terzo mese consecutivo di contrazione della produzione a Melano

FABRIANO – Si chiuderà il primo trimestre di produzione nello stabilimento Whirlpool a Melano di Fabriano con un ulteriore calo di produzione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per il mese di marzo, infatti, è prevista la produzione di 160.000 piani cottura, di cui il 60% elettrici e il 40% a gas. Dodici mesi fa, invece, erano stati prodotti 188mila piani cottura, i due terzi erano riferiti alla produzione di piani cottura elettrici, la restante parte per la produzione di piani cottura a gas. Un leggero calo che già si era verificato, nella identica misura, per i mesi di gennaio e febbraio rispetto al primo trimestre del 2021 che, al contrario, aveva fatto segnare numeri sempre in costante crescita. Questo quanto emerge dalle considerazioni di fonti sindacali sui programmi della multinazionale americana. Parti sociali che, ora, iniziano perlomeno a monitorare con più attenzione la situazione rispetto a questi volumi inferiori di produzione. Stabile il ricorso al lavoro interinale per le settimane di marzo che dovrebbe attestarsi attorno ai 27 lavoratori.

I dati

Il 2021 si è chiuso a livello di produzione per lo stabilimento della Whirlpool di Melano a Fabriano con numeri oltre le previsioni. Il budget è stato pienamente centrato, anzi superato. I sindacati di categoria evidenziano come la multinazionale americana abbia anche recuperato alcune quote di mercato e questo, di conseguenza, ha determinato il surplus produttivo. Ma dall’inizio dell’anno si registra un andamento in controtendenza. Per il mese di gennaio si sono prodotti: 146.900 piani cottura, di cui 59.000 gas. Dodici mesi prima, invece, erano stati immessi nel mercato dallo stabilimento fabrianese ben 160.000 pezzi. Lo scorso mese di febbraio sono stati prodotti: 144.500 piani cottura, di cui 85.000 elettrici, rispetto ai 160mila piani cottura, di cui 60mila circa a gas nel 2021. Ora a marzo, trend confermato con la produzione di 160mila piani cottura rispetto ai 188mila di dodici mesi prima. Una situazione certamente da monitorare senza lanciare allarmismi di sorta. Anche perché, per quel che riguarda la forza lavoro, il ricorso ai lavoratori interinali rimane stabile, 27 operai come per lo scorso mese di febbraio.