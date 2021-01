Whirlpool: tampone volontario per le tute blu

Test rapido per eventuale positività al coronavirus anche per i dipendenti dello stabilimento di Melano di Fabriano. È su base volontaria, i sindacati raccomandano un’ampia adesione

FABRIANO – Tampone rapido per eventuale positività al Coronavirus anche per i dipendenti della Whirlpool dello stabilimento di Melano di Fabriano. È su base volontaria, i sindacati raccomandano un’ampia adesione.

Prima di rientrare a lavoro, dopo la pausa natalizia, anche le tute blu di Fabriano della multinazionale americana avranno la possibilità di aderire allo screening per individuare eventuali contagiati asintomatici al Coronavirus. Il tutto entro il ritorno al lavoro previsto, per la stragrande maggioranza, lunedì 11 gennaio. «Ormai da mesi chiediamo alle aziende di farsi carico di operazioni di screening per il monitoraggio della diffusione del Covid-19, richiesta che chiama in causa la responsabilità sociale d’impresa contemplata dalla Costituzione e rivolta a trasmettere maggiore tranquillità e sicurezza alle persone dentro e fuori il luogo di lavoro», scrivono in una nota congiunta la segreteria territoriale della Fiom e le Rsu dello stabilimento di Fabriano della Whirlpool.

«Investire sulle azioni di monitoraggio significa mettere in sicurezza le lavoratrici, i lavoratori e le loro famiglie, significa garantire la continuità produttiva in quanto permette di individuare e bloccare l’ingresso del virus nei luoghi di lavoro, soprattutto nei momenti di maggiore diffusione del contagio, come la ripresa dell’attività produttiva. Il rispetto dei protocolli concordati e condivisi con i comitati aziendali, sono un altro elemento importantissimo su cui rivendichiamo il nostro contributo propositivo e sui quali continueremo a vigilare con l’interesse unico della sicurezza delle persone che lavorano», prosegue la nota.

Dopo altre aziende del territorio fabrianese, Gruppo Fedrigoni e Ariston Thermo Group, anche la direzione dello stabilimento di Melano della Whirlpool ha comunicato che da oggi, 7 gennaio, ci sarà la possibilità di sottoporsi al tampone rapido, in maniera volontaria. «Questa decisione accoglie l’istanza che già da tempo veniva da noi avanzata nelle riunioni del Comitato e rappresenta un segnale di responsabilità nella lotta contro il virus, che riguarda la totalità della società e che non può essere, in alcuna maniera, considerata solamente una voce contabile di costo variabile, ma il giusto percorso da seguire», concludono la Segreteria territoriale della Fiom e la Rsu Fiom dello stabilimento Whirlpool di Melano di Fabriano.