Whirlpool: il sindaco di Fabriano incontrerà i sindacati e chiederà alla Regione l’istituzione di un Comitato sull’area di crisi

FABRIANO – Prima l’incontro con i sindacati di categoria e poi la richiesta alla Regione Marche per l’istituzione di un Comitato permanente di consultazione sull’area di crisi fabrianese. Questa la road map che il neo sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, ha intenzione di implementare a partire dal 13 luglio prossimo, quando ha convocato i rappresentanti locali di Fim-Fiom-Uilm nella sede comunale per parlare degli ultimi sviluppi che riguardano la Whirlpool e gli eventuali possibili risvolti in termini di ricadute occupazionali sul territorio.

«La cessione al gruppo turco Arçelik della totalità delle attività della Whirlpool in Russia e Kazakistan va nella direzione della graduale dismissione del gruppo in tutta l’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). Il contesto internazionale e le difficoltà di reperimento di materie prime rappresentano due criticità in grado di incidere sulle decisioni societarie. Il nostro territorio, già fortemente provato dalla crisi occupazionale – dichiara il sindaco Daniela Ghergo – deve essere tutelato con azioni politiche in grado di difenderlo e di limitare gli effetti che le decisioni strategiche del gruppo Whirlpool potrebbero avere sulla nostra comunità».

Per questo, prima di avviare un’interlocuzione con i Ministeri competenti, «ho promosso un primo incontro con i sindaci del territorio e i sindacati per mercoledì 13 luglio, nella sede comunale. In tale sede proporrò di chiedere alla Regione un forte segnale di coinvolgimento, anche attraverso la creazione di un Comitato permanente di consultazione sulla nostra area di crisi, dato che anche per altre aziende strategiche si parla di segnali di difficoltà a rimanere sul territorio. Fare rete tra i soggetti coinvolti rappresenta un metodo di lavoro che interessa enti, istituzioni, rappresentanti del mondo del lavoro e dei lavoratori, perché è impensabile affrontare i problemi complessi del nostro territorio se non si fa sistema», conclude il primo cittadino di Fabriano.