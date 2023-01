Whirlpool annuncia i risultati del quarto trimestre: ben posizionata per un solido 2023

Whirlpool Corporation comunica i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2022.

«Nel 2023 ripristineremo la nostra struttura dei costi e prevediamo di ottenere un beneficio di 800-900 milioni di dollari – ha dichiarato Marc Bitzer, Presidente e Amministratore Delegato di Whirlpool Corporation – Questa nuova struttura dei costi, unita alla ripresa della domanda prevista per la seconda metà dell’anno, fa sì che Whirlpool sia ben posizionata per offrire un valore sostenuto a lungo termine agli azionisti».

«Nel corso del 2022 abbiamo intrapreso azioni decisive per accelerare la nostra traiettoria di crescita a lungo termine, investendo nel nostro business ed eseguendo la trasformazione del nostro portafoglio e restituendo agli azionisti 1,3 miliardi di dollari in contanti – ha dichiarato Jim Peters, Chief Financial Officer di Whirlpool Corporation – La solidità del nostro bilancio ci ha permesso di realizzare le nostre priorità di allocazione del capitale e continuiamo a mantenere una certa flessibilità con 2 miliardi di dollari di liquidità a disposizione per la fine dell’anno».

Fra i dati evidenziati dal gruppo

● Margine di perdita netto GAAP perl ‘intero anno del (7,7%) e perdita GAAP per azione diluita di $(27.18), a causa della transazione EMEA, registrata nel quarto trimestre

● Margine EBIT (nonGAAP) del 6,9% e utile per azione diluita (nonGAAP) di $19.64 dollari in un ciclo macroeconomico sfidante

● Margine di perdita netto GAAP del (32,6%) e margine EBIT (nonGAAP) del 3,5%, influenzato da un’interruzione una tantum della catena di approvvigionamento in Nord America

● Restituzione di $1.3 miliardi di dollari in contanti agli azionisti nel2022, con $ 0.9 miliardi di dollaridi riacquisti azionari

● Le previsioni per il 2023 includono unutile per azione diluita compreso tra $16 e $18 su base GAAP e continuativa; liquidità fornita dalle attività operative pari a circa 1,4 miliardi

● Previsto un beneficio di 800-900 milioni di dollari nel 2023 grazie alle forti azioni di riduzione dei costi e all’attenuazione dell’inflazione delle materie prime

Per l’area Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), il gruppo ricorda: «Conclusa la revisione strategica delle attività EMEA, annunciato l’accordo per il conferimento delle attività europee di grandi elettrodomestici (MDA) in un’entità di nuova costituzione con Arçelik A.Ş. Creazione di una piattaforma MDA europea da oltre 6 miliardi di euro di ricavi con oltre 200milioni di euro di sinergie di costo. La chiusura dell’operazione è prevista per la seconda metà del 2023, soggetta a ulteriori requisiti per la chiusura, tra cui l’ottenimento di approvazioni normative e altre condizioni di chiusura abituali».