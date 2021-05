Fabriano, Whirlpool: la produzione di piani cottura a Melano continua a essere stabile

FABRIANO – Si conferma un leggero decremento dei volumi prodotti nello stabilimento di Melano di Fabriano della Whirlpool. Saranno 144mila i piani cottura che si produrranno nel mese di maggio. Continua il ricorso all’utilizzo dei lavoratori interinali per far fronte alla produzione, ma anche questi numeri sono in discesa, si passa dai 30 di aprile ai 22 di questo mese, come riferiscono fonti sindacali. Questo quanto emerge dalle considerazioni di fonti sindacali sui programmi della multinazionale americana.

Dopo un 2020 difficile sul fronte produttivo per la Whirlpool, soprattutto nella prima parte, salvo poi recuperare a partire dal secondo semestre, chiudendo l’anno comunque con una riduzione rispetto al budget preventivato, il nuovo anno era iniziato per lo stabilimento di Melano di Fabriano all’insegna di una produzione in linea con quanto preventivato per quanto riguarda il primo trimestre. Ottime performance, con a gennaio una produzione di 160.000 pezzi, gran parte piani cottura elettrici. Sono stati 43 i lavoratori interinali impegnati nel primo mese del 2021.

Per quel che riguarda febbraio, numeri confermati, sempre 160mila piani cottura, di cui 60mila circa a gas. Quasi tutte le linee hanno lavorato a pieno regime, anche se non sono mancate alcune giornate di stop mirati con nuovo ricorso alla cassa integrazione Covid per i lavoratori dello stabilimento di Melano di Fabriano, hub Emea di riferimento per la produzione di piani cottura, per l’appunto. Anche nel secondo mese del nuovo anno sono stati impiegati lavoratori interinali, 41 esattamente.

A marzo, si è cresciuti con i numeri: 188.000 pezzi, i due terzi sono riferiti alla produzione di piani cottura elettrici, la restante parte per la produzione di piani cottura a gas. Tutti i contratti interinali, quindi sempre 41, sono stati confermati e i lavoratori saranno suddivisi nei reparti montaggio e primari. Mentre solo 3 contratti interinali su nove, per il reparto magazzino, sono stati prorogati anche per questo mese.

Ad aprile, tradizionalmente un mese di bassa stagionalità per il comparto del bianco, i numeri flettono. Saranno prodotti 150mila piani cottura, di cui 84.000 elettrici e 66.000 gas. Scende un turno sulle linee gas e uno su quelle a induzione. Sono stati confermati 30 contratti di lavoro interinale.

Trend in discesa, ma in linea con il budget preventivato, per maggio. Mese nel quale è prevista una produzione di 144.000 piani cottura, di cui 61.000 a gas. Sul fronte occupazione, ancora una proroga per i lavoratori interinali, complessivamente 22.