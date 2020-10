Whirlpool: operaia di Melano positiva al Covid

Si tratta di una donna residente in Umbria che non è stata contagiata in ambito lavorativo. L'azienda ha organizzato controlli con il tampone per 15 colleghi

FABRIANO – Un caso di positività al Coronavirus fra i dipendenti dello stabilimento di Melano della Whirlpool a Fabriano. A darne conferma la stessa direzione aziendale della multinazionale americana. Organizzato per oggi, 3 ottobre, un esame con il tampone per 15 tute blu che operano nel sito produttivo e che sono venuti a contatto con il collega positivo al Covid-19. Si tratta di una donna residente in Umbria che non è stata contagiata in ambito lavorativo, ma durante un viaggio in pullman, e che da giorni non si recava a lavoro perché posta in isolamento fiduciario in attesa del tampone. Tampone che ieri ha dato esito positivo.

Le Rsu della Fim e della Uilm sono state avvisate dai responsabili di stabilimento della Whirlpool di Melano a Fabriano di un caso accertato di positività al Coronavirus. «La direzione dello stabilimento Whirlpool di Melano, nell’ambito del rapporto di trasparenza tenuto sin dall’inizio della gestione della crisi Covid, ha informato le organizzazioni sindacali che un dipendente dello stabilimento, ha segnalato ieri 2 ottobre, di essere risultato positivo al test sul Coronavirus».

L’azienda ha immediatamente attivato il protocollo interno ricostruendo e identificando tutti i contatti interni del dipendente interessato ed ha quindi organizzato per la giornata di oggi, 3 ottobre, un tampone antigenico per 15 dipendenti per ulteriore sicurezza. «Nel frattempo tutti i dipendenti interessati operano in ambiente di lavoro con mascherina FFP2. Le misure di prevenzione messe in atto, risultano un efficace metodo per combattere la diffusione del virus, pertanto si ricorda e si ribadisce l’importanza del rispetto delle regole previste dal protocollo di sicurezza in tutte le aree del sito e se ne raccomanda il rispetto anche al di fuori dei locali aziendali», si conclude la nota diffusa dalle organizzazioni sindacali.

Si spera, quindi, che la tempestività con la quale si è agito, possa scongiurare ulteriori casi di positività al Covid-19 fra i dipendenti dello stabilimento di Melano della Whirlpool. Probabile che il risultato dei tamponi effettuati nella giornata di oggi possa arrivare prima del riavvio della settimana lavorativa.