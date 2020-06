Fabriano, Whirlpool: a Melano stanno già per scattare le ferie

FABRIANO – Per il secondo anno consecutivo alla Whirlpool si “spezza” il tradizionale periodo delle ferie estive. Si parte a fine giugno e solo una settimana di stop nel cuore dell’estate, la settimana a cavallo di Ferragosto. Verbale di accordo, non condiviso dalla Fiom, fra management della multinazionale americana e sindacati di categoria, nello specifico, Fim e Uilm.

In Italia il mese di agosto tradizionalmente è quello dedicato alle ferie estive. A Fabriano non si facevano eccezioni. In pratica, il distretto economico del bianco e delle cappe chiudeva per tre settimane. Da qualche anno non è più così. Il periodo di stop produttivo è andato via via accorciandosi a circa un paio di settimane. Colpa della crisi economica che attanaglia Fabriano e il suo comprensorio dall’ormai lontano 2008. Quest’anno, caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, le “big” del territorio devono rivedere le loro strategie alla luce del lungo lockdown che ha comportato uno stop produttivo in un periodo, quello primaverile, di solito considerato di alta produzione per gli elettrodomestici. Si potrebbero ipotizzare ferie ancora più ridotte, ma probabilmente non sarà così. Infatti, la crisi globale si sta ripercuotendo anche sugli ordinativi e, quindi, il ricorso agli ammortizzatori sociali e alle ferie potrebbe rappresentare una via d’uscita da questo stallo.

Andando nello specifico, per il secondo anno consecutivo, la Whirlpool ha deciso di spezzare il periodo delle ferie estive. Si è infatti deciso che la chiusura collettiva partirà in una prima fase dal 29 giugno al 10 luglio. Con ripresa dell’attività produttiva il 13 luglio prossimo. Successivamente, nuova fermata collettiva dal 10 al 14 agosto, con rientro nello stabilimento di Melano il 17 agosto. Per quel che riguarda, invece, la sede centrale di Fabriano, si continua a far ricorso in modo continuativo allo smart working e per lo stop estivo si prefigura agosto.

Infine, per quel che riguarda l’altro stabilimento Whirlpool nelle Marche, nell’ascolanto, a Comunanza, il fermo collettivo per la fase estiva partirà il 6 agosto prossimo, per concludersi il 19 agosto, con rientro al lavoro giovedì 20 agosto. A luglio, però, nuove giornate di fermo per via della crisi di mercato: dall’1 al 3 e per altre 4 giornate nel mese che saranno comunicate nei prossimi giorni.